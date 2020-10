Renovación de visas

El Consulado de Estados Unidos en Panamá sigue operando con personal y servicios limitados. Aún no estamos haciendo entrevistas presenciales para visas de turista, pero puedes renovar tu visa de turista por correo si cumples con ciertos requisitos. Si eres elegible, entra a ustraveldocs.com/pa_es para solicitar tu visa por correo. La Embajada de Estados Unidos recomienda no utilizar ningún servicio de consultoría o asistencia para solicitar la visa. Síguenos en nuestras redes sociales (@USEmbPan) o consulta nuestra página web (pa.usembassy.gov/es) para estar pendiente de nuestros anuncios de reapertura.

Quiero viajar a Estados Unidos cuando la situación mejore, pero nunca he tenido visa y no sé cómo aplicar. ¿Me pueden recomendar un servicio de consultoría para no equivocarme llenando el formulario?

La Embajada de Estados Unidos recomienda no utilizar ningún servicio de consultoría o asistencia. Lo ideal, es que llenes la aplicación tú mismo, ya que el formulario incluye información personal que solamente tú conoces. Los servicios de consultorías que operan en Panamá no están asociados a la embajada, no ofrecen ningún tipo de ventaja, ni cuentan con conocimiento especial para mejorar tus probabilidades de obtener una visa

¿Usar un servicio de asistencia puede perjudicar mi aplicación de visa?

Sí te puede perjudicar. Estos servicios de asistencia operan por lucro y suelen apresurar el proceso de llenar los formularios, en ocasiones omitiendo información importante y necesaria para la adjudicación de tu visa.

¿Es complicado el proceso de aplicación?

El proceso de solicitud de visa es muy sencillo. Entra a ustraveldocs.com/pa_es para enterarte cómo hacerlo.

No sé usar la computadora y necesito asistencia para hacer la solicitud de visa por internet. ¿Puedo pedirle a un familiar que me ayude?

Sí, cualquier familiar o amigo cercano puede ayudarte físicamente a llenar tu solicitud de visa, siempre y cuando las respuestas a cada una de las preguntas provengan de ti.