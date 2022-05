Reportan 3,910 nuevos casos positivos de Covid-19 y 4 muertos

Panamá- Un total de 3,910 nuevos casos positivos de Covid-19 reporta este martes el Ministerio de Salud (Minsa) en Panamá y cuatro nuevas defunciones, con las cuales se elevan a 814,152 los contagios acumulados y a 8,210 las personas fallecidas por la enfermedad desde que se inició la pandemia en marzo de 2020.

Según el informe emitido por el Departamento de Epidemiología, en la última jornada el índice de positividad se ubicó en 22.1%, luego de la aplicación de 17,618 pruebas diagnósticas, mientras que la tasa de letalidad se mantuvo en 1.0%.

Publicidad

A la fecha se mantiene activos un total de 25,630 casos, siendo los corregimientos de Rufina Alfaro (San Miguelito), Juan Díaz, Ancón, San Francisco (Panamá Metro) y Ocú (Herrera), los que cuentan con mayor número de contagios detectados.

En cuanto a los casos activos, 25,406 personas deben estar cumpliendo su aislamiento obligatorio (25,346 en casa y 60 en hoteles), mientras que las 224 restantes han requerido hospitalización (189 en sala y 35 en Unidades de Cuidados Intensivos).

Por otro lado, según el informe emitido esta tarde por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ya se han colocado en el país 8,167,735 dosis contra la Covid-19 y de esas 3,473,068 corresponden a primeras dosis; 3,094,587 a segundas dosis, 11,183 a terceras dosis, 2,794 cuartas dosis, 1,552,749 al primer refuerzo y 33,354 segundo refuerzo.

Con relación a la población infantil (5 y 11 años), el PAI también confirmó que ya se han colocado 420,411 dosis, pero a pesar de esto el Minsa continúa solicitando a la población en general que no se ha vacunado o no ha completado su esquema, no bajar la guardia.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

El proceso de vacunación contra la Covid-19 continúa desarrollándose en todos los centros de salud del Minsa e instalaciones de la CSS a nivel nacional y en los centros comerciales: Soho Mall, Alta Plaza, Los Andes Mall, Metromall, Mega Mall y Terminal de Albrook. De igual forma se realizan las jornadas de inmunización los fines de semana 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Contenido Premium: 0