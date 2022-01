Reporte: 18 muertes y 7,004 casos positivos de Covid

El Ministerio de Salud informó que 18 personas fallecieron hoy por Covid-19, lo que eleva la cifra de defunciones a 7,698 desde el primer caso reportado en Panamá en marzo del 2020. nLa letalidad es de1.1%

El número positivo de casos en las últimas 24 horas es de 7, 004, por lo que el acumulado llegó a 692,634

Los casos activos suman 75,079, de los cuales 74,254 están en aislamiento domiciliario y 825 hospitalizados.

Hay 79 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 746 en sala general, mientras que 74.002 están aislados en sus casas y 252 en hoteles.

Los casos de recuperados totalizan 609,857, de los cuales 11,352 son nuevos recuperados. En las últimas horas se aplicaron 24,221 pruebas para una positividad de 28.9%.



Mas de un millón de dosis de refuerzo aplicadas contra la Covid-19

En Panamá se han aplicado 1,004,357 dosis de refuerzo contra la Covid-19, a la población a partir de los 16 años, según el informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

En diciembre pasado el Gobierno Nacional autorizó la aplicación de la dosis de refuerzo a partir de los 16 años y ya en poco más de un mes se supera el millón de dosis colocadas.

No obstante, las autoridades de salud reiteran el llamado a la población mayor de 16 años para que asistan a los puestos de vacunación y completar el esquema de vacunación con la dosis de refuerzo.

El informe del PAI precisa que hasta la fecha se han aplicado un total de 7,089,165 dosis de vacunas contra la Covid-19 en todo el país.

De ese total, 3,216,519 corresponden a primera dosis colocadas; 2,858,422 segunda dosis; 1,004,357 en refuerzo y 9,867 tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos.

Para el domingo 30 de enero estará habilitado el punto de vacunación en Villa Zaita Mall, en un horario de 7:00 a.m a 3:00 p.m.

Además, habrá vacunación a niños entre 5 y 11 años, además de adultos en Los Andes mall, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; mientras que en Mega mall, Metro mall, Albrook mall y Soho mall se vacunará hoy de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.