Rescatan a boa que estaba en un hotel

Una boa constrictora fue rescatada por unidades de la Policía Ambiental, en las inmediaciones de un hotel en el corregimiento de Ancón, luego que fuera divisada por los colaboradores y dieran la alerta de su presencia en el lugar.

Con equipo especializado fue capturada y reubicada en su hábitat natural.

¿Qué debe hacer si usted se encuentra con algún tipo de serpiente? El sargento 1° Adán Arrocha recomendó dejarla tranquila, no acercarse, no matarla debido a su importancia en el equilibrio natural, mantenerla vigilada para no perder su rastro y llamar a los especialistas de la Policía Ambiental, al 314-9439 o 314-9451, quienes coordinarán su rescate y ser llevada a un lugar seguro.

En lo que va del año, la Policía Ambiental ha rescatado a un total de 42 ofidios, los cuales han sido liberados en su hábitat natural.

