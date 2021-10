Residente: J Balvin me llamó llorando para que bajara video

Residente volvió a revivir la polémica y reveló que J Balvin “lo llamó llorando” para que bajara el video en el que lo criticó

En una nueva y durísima arremetida, René afirmó que el cantante colombiano no tiene talento y fue desleal con Rebeca León y Juanes.

“José, dile a tu viejo que, en vez de estarte comparando con economistas, que te enseñe valores, no todo en la vida es negocio. También existe la honestidad y lealtad, esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes cuando te treparon la carrera al cielo, los mandas al carajo”, dijo Residente.

Residente también reveló que Balvin lo llamó “llorando” para que borrara el video el primer video con el que comenzó la polémica, cuando el boricua le dijo que "para que entiendas, tú música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le gusta, pero cuando la gente quiere comer algo bueno se van a los restaurantes, y esos restaurantes son los que se ganan las estrellas Michelín”.

“Tengo que admitir que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner nada y subes una foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs”, expresó Residente.

Hay valores como la compasión por los demás, esa misma que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y me pediste que por favor lo bajara y lo bajé, cabrón. Llamaste a todo el mundo para que me buscaran. Por WhatsApp me dijiste ‘falso’ y en redes me escribes "respeto tu opinión”, agregó el fundador de Calle 13.

¿Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, aseveró Residente en su fuerte crítica.

Residente aprovechó para enviarle un fuerte mensaje al artista de reguetón y dijo: “Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres”.