Respaldan cambios de directivos caducados en junta directiva de CSS

El designado Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que actualmente no cuenta con información detallada sobre los periodos de gestión de cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS). No obstante, reconoció la necesidad de renovar a aquellos integrantes cuyo mandato ha expirado, para que el presidente electo, José Raúl Mulino, pueda proceder con sus nombramientos.

La respuesta del nuevo titular de Salud surge a raíz de las declaraciones realizadas por Mulino el día de ayer, jueves, en las que afirmó que no aceptaría nombres ni ternas de una junta directiva cuyos mandatos hayan caducado. Esto hace referencia a los miembros cuyos periodos de gestión han expirado.

Boyd adelantó que se reunió con el actual de la CSS, Enrique Lau Cortés, para conocer cómo avanza la institución. Lau Cortés termina su periodo el 1 de septiembre.

Según lo estipulado en la Ley No. 51 de 27 de diciembre de 2005, que regula el funcionamiento de la CSS, la junta directiva está conformada por once miembros, incluyendo al Ministro de Salud, al Ministro de Economía y Finanzas, así como representantes de jubilados, el sector salud, gremios de salud, empresariales y confederaciones de trabajadores, cada uno con sus respectivos suplentes, con un mandato de cinco años.

