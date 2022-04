¡Resucitó!

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa destacó ayer que celebrar la Pascua de Resurrección, "es tomar conciencia que también nosotros estamos llamados a resucitar a una vida nueva. Creer en la resurrección es creer en la acción de Dios en la historia.

Durante su homilía en la Catedral, Ulloa dijo que Pascua es el triunfo del amor. Pascua es tiempo de alegría y esperanza. Pascua proclama que Dios existe y que está del lado de la vida y la bondad, añadió.

El prelado invitó a todos para que en esta Pascua camines con la Iglesia que siempre da testimonio de su Señor resucitado. Lánzate a la aventura de conocer más a Jesús, déjate seducir por su fuerza arrolladora de amor y entrega.

Monseñor señaló que Pascua y Bautismo van juntos. La Pascua es la fiesta, el aniversario de nuestro bautismo. Es la fiesta del fuego, el agua, la luz y el Espíritu.

También instó que si no se cree en el Cristo resucitado...entonces no nos llamemos a engaño. Si Cristo no ha vuelto a la vida, olvidémonos de todo...no perdamos el tiempo hablando de un Jesús que es mero recuerdo...un pobre cuadro colgado de la pared.

