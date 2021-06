Retazos del Béisbol/Recuerdos de una larga carrera

Hoy me decidí a escribir sobre los recuerdos, que como periodista he vivido en el deporte, en diferentes niveles. Recuerdo las 12 series gran final que cubrimos en el estadio "Juan D. Arosemena" entre 4 finalistas. En esas series, se coronaron por vez primera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Coclé. Los demás es historia que contar. Muchos jugadores famosos del patio, hazañas, récords, etc. El estadio y sus historias.

Y qué decir cuando presenciamos el hit 3,000 de Rod Carew en el estadio de los Angelinos, un 4 de agosto de 1985. Gran momento para Rod, para el béisbol por haberlo tenido y para el deporte panameño, como dijo el inmortal Milton Richman.

Publicidad

Y qué decir de haber visto en acción en los juegos olímpicos de 1992 en Barcelona, al equipo de baloncesto de Estados Unidos, apodado "el Dream Team", integrado por las máximas estrellas de la NBA. Cubrimos para la UPI tres juegos, frente a Croacia, Angola y Brasil.

Luego nos fuimos para el atletismo, a ver un desfile de estrellas de los juegos Olímpicos. En estos juegos Olímpicos de Barcelona, por primera vez, el béisbol fue deporte oficial. Vimos esa primera vez.

En 1991, con motivo de los Juegos Panamericanos de La Habana, nos tocó escribir la inauguración y sobre el breve discurso del presidente cubano Fidel Castro Ruz. Fue el discurso más breve de su historia, apegado al protocolo de los juegos. En ese tiempo usábamos teléfonos para transmitir las noticias. El discurso del líder cubano fue la nota del día. Unas 16 palabras solamente.

En el JDA, apreciamos los dos no hit no run de Roy Blake, uno de José Lizondro en la pelota profesional, y la serie entre los Piratas de Pittsburgh y estrellas panameñas.

En esa serie, Lenny Martínez Ferguson con un gran slider ponchó al inmortal Roberto Clemente. Sanguillén dio un jonrón y Rennie fue el mejor bate de la serie.

También recordamos el triunfo de Panamá en la serie Interamericana

(Chiriquí-Bocas) -vs- Bóer de Nicaragua por 5-0, con Lizondro en el box.

En Grandes Ligas, tuvimos la dicha de ver jugar a Rod Carew, Omar Moreno, Manny Sanguillen, Roberto Kelly, Mariano Rivera, Ramiro Mendoza, Omar Moreno, Rennie Stennett, Ben Oglivie, Juan Berenguer, y otros astros de la gran carpa.

A Kelly lo vimos conectar un jonrón de 400 pies en Texas. A Rennie un doblete frente a los Mets y de Carew, varios hits. Lo mismo a Oglivie en Milwaukee, cuando se enfrentó al equipo de Rod Carew

En Nueva York, Rod, luego del juego -vs- Yankees, nos regala un bate, uno de los dos que había usado en el partido. El otro para el scout Herb Stein, quien lo firmó en 1964. Los tres caminamos por el túnel del estadio. Un bate de madera super especial.

En el mundial de 1972 presenciamos el no hit no run de Ronny Montero -vs- Alemania y también el triunfo sobre Japón por 1-0 con el mismo Montero.

En ese mundial conocimos a Roberto Clemente, quien dirigía a Puerto Rico.

En 1988 nos tocó cubrir los 100 metros planos de Ben Johnson y al grande Carl Lewis. Cubrimos el voleibol y al equipo femenino de Perú y a la espectacular Florence Griffith. Eran las Olimpiadas de Seúl. También hicimos algo del baloncesto de juegos Olímpicos.

En los Panamericanos de Indianápolis, admiramos al zurdo Jim Abott, por USA, quien nació manco, luego llegó a las Grandes Ligas. Todo un espectáculo verlo lanzar.

Y recuerdo haber estado en las series mundiales de 1971, 72, 73 y 1994. Grandes juegos, récords y estrellas cubanas y de otras naciones. En las 4, Panamá estuvo presente con sus mejores peloteros.

Los grandes equipos cubanos de los años 70 eran impresionantes. En la serie de 1970 Burt Hooton (USA) dejó sin hit a los cubanos por 3-0, pero luego perdió ante José Antonio Huelga en la gran final. Hooton llegó a Grandes Ligas y también lanzó un no hit no run con los Cubs.

Mi primera nota internacional fue en 1970 con la UPI, sobre el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya en 1968 estaba cubriendo los Nacionales de béisbol. Luego fueron 17 años trabajando en eventos internacionales con la UPI (United Press Internacional). Y dándole al béisbol nacional por muchos años, desde los centros de prensa, para varios medios escritos, y compilando una serie de récords que fueron la base de un libro con otros colegas.

Los 4 premios de prensa que gané en buena lid, todos fueron sobre el béisbol. Algunas como las primeras cosas de los panameños en Grandes Ligas, los panameños con más de mil hits en Grandes Ligas, etc. Crónicas de investigación pura de muchas horas de trabajo.

En 1992, logré entrevistar a Oscar Schmidt, el mejor jugador del baloncesto de Brasil. Fue el día que Brasil se midió al Dream Team.

En 1970, cubrimos la medalla de oro ganada por Panamá en el baloncesto al vencer a Cuba. Y en 1986 trabajando con UPI en Santiago de los Caballeros, nos tocó escribir sobre la medalla de oro de Panamá en baloncesto frente a Puerto Rico. Dos joyas de nuestro baloncesto en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Imposible olvidar estos dos momentos.

En los Panamericanos de 1975 en México, cubrimos la final de boxeo con UPI por cosas del destino. Pero lo hicimos. Fue un dominio de los cubanos. No soy experto en boxeo, pero hice el trabajo. Me decía un colega, los panameños dominan el béisbol, boxeo y baloncesto. Y así es.

Entre 1965 y 1971 vimos muchos partidos de la pelota profesional y a sus estrellas. Un vecino en Betania, encargado del palco de sombra, nos llevaba los sábados y domingos. Eran los mejores. No escribía en ese entonces.

En 1985, conocimos al motorista Buddy Williams, quien conducía la máquina Span No. 902, donde nació Carew un 1 de octubre de 1945. "Carew fue el único pasajero que no pagó el boleto", dijo Williams en una entrevista que le hicimos. Tenemos la foto y la historia.

A nivel internacional, conocimos a grandes periodistas como Milton Richman (Hall of fame), Joe Reichler (autor de varios libros), Luis Rodríguez Mayoral, (autor de varios libros) Fello Ramírez, Juan Vené, Tommy Morales, Billy Berroa, Pablo Ruela Núñez, Herman Beals, Edgar Tijerino, Edgar Rodríguez, Buck Canel, Angel Torres ( Autor de la Biblia del béisbol), Jesús Pitt (el mejor compilador que he visto), etc.

Y en Panamá, Carlos Palomo, Bobby Rodríguez, Nan Botello, Tommy Cupas, Pablo Montoto, Toño Díaz, que ya no están con nosotros., lo mismo que Glenn Díaz Los nuevos como Tombolito Ortiz, Humberto Cornejo, Joelito González, Henry Cárdenas, Carlos Castillo, tienen kilates. Y vienen más, lo importante es combinar las notas con estadísticas, historias, récords, y de seguro la nota se hace más interesante.