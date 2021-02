Revelan lista de los 8 albergues cerrados y suspendidos

Unos 8 albergues han sido suspendidos o cerrados por la Secretaría Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia (Senniaf), pero antes de que se divulgara el informe de una subcomisión de la Asamblea Nacional que reporta presuntos abusos sexuales y maltratos en 14 instalaciones de ese tipo.

Una publicación de TNPlive identifica a los albergues cerrados por el Senniaf, donde hay algunos que fueron clausurados por falta de recursos, dos por denuncias de abusos, otros por maltratos y varios por incumplir decreto que regula el funcionamiento de esos centros.



En la lista figuran:

Publicidad



Casa Hogar la Semillita Panamá Oeste – Denuncia Penal interpuesta por SENNIAF por la presunta comisión de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual contra una niña durante su estadía en el albergue.

Fundación Luz y Esperanza. En investigación por malas condiciones y denuncia ciudadana de irregularidades. Denuncia interpuesta por SENNIAF, por presunto abuso sexual.

Hogar Dr. Eno del Ejército de Salvación Colón –Suspendido y operaba sin permiso. Cerrado el 15 de octubre de 2019- En investigación por denuncia penal en Ministerio Público.

Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró (Dolega) se le suspende el permiso y se le concede provisionalmente. En este lugar se detecta que no tenían plan de Intervención Individualizada.

Centro de Atención Integral – reemplazado en el 2019 por la Fundación Chilibre Panamá. A la administración inicial se le retira el permiso de seguir administrando las autoridades del Senniaf detectan que la Dirección no garantizaba que se cumplieran los derechos humanos de los niños que allí se encontraban localizados.



Casa Hogar Mi Milagro Panamá notifica el 15 de abril de 2020 al MIDES la solicitud de cancelación del permiso de funcionamiento y cierre por falta de recursos (época de pandemia) para continuar con las operaciones lo cual se formaliza con una resolución del 10 de junio de 2020.

Hogar Nuestra Señora María Reina (San Sebastián, San Francisco) (denuncia por maltrato). Suspendida su operación.

Hogar Rosa Virginia Panamá - Protección (San Sebastián, San Francisco) denuncia por maltrato (suspendido))

Centro de Rehabilitación Vida Libre Panamá (Las Garzas - para adultos, pero ingresaron menores por solicitud de Senniaf) (Cerró por falta de recursos)

Fundación Creo en Ti (Nuevo Emperador): Suspensión del Permiso de Funcionamiento Provisional por incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 26 de 21 de abril de 2009.

Esa instalación conocida también como albergue católico Medalla Milagrosa reconoce que fue cerrado, pero aclara que no fue por maltratos, ni abusos o cualquier situación que pusiera en riesgo la integridad de los chicos.

El Senniaf pidió separar las poblaciones adolescentes y adultos universitarios y hasta tanto no se cumpla con ello, se retiene el permiso provisional. Los encargados del albergue pide a los medios no caer en la difamación, desinformación, calumnia ni la coprofilia.