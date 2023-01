Revelan temas que mantienen estancado acuerdo con minera

Las conversaciones entre el gobierno de Panamá y la compañía canadiense First Quantum Minerals Ltd. están estancadas en el tema de los créditos fiscales y derechos legales destaca The Globe and Mail.

Los principales puntos de discordia tienen que ver con un crédito fiscal por el agotamiento del mineral y otro crédito relacionado con la enorme inversión de capital ($6,800 millones) que ya realizó First Quantum en Panamá.

Publicidad

Otros puntos conflictivos se relacionan con los derechos legales continuos de First Quantum sobre Cobre Panamá y las garantías contra la rescisión anticipada de cualquier acuerdo al que las partes puedan llegar en última instancia.

Paul Holmes, vocero de First Quantum, dijo en un correo electrónico que la compañía “sigue comprometida a buscar un acuerdo de beneficio mutuo lo antes posible”.

First Quantum había dicho que estaba dispuesta a pagarle a Panamá un mínimo de US$375 millones al año, pero quería protección en caso de que el precio del cobre cayera por debajo de ciertos niveles, o si la producción de la mina cayera por debajo de ciertos niveles específicos.

Otras mineras canadienses han visto expropiados sus activos luego de enfrentamientos con gobiernos extranjeros, pero ese escenario drástico no parece probable en este caso. Una de las fuentes, que trabaja para el gobierno de Panamá, dijo que la administración de Cortizo no es partidaria de la intervención estatal.

La prioridad del gobierno es suscribir un nuevo contrato con First Quantum, agregó la fuente. Minera Panamá es la sexta operación de cobre más grande del mundo.

Contenido Premium: 0