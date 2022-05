Revocatoria de mandato destinada al fracaso, Camacho

El proceso de revocatoria de mandato iniciado contra el alcalde de distrito de Panamá José Luis Fábrega, está destinado al fracaso por realidades sociales, políticas y legales aseguró el Secretario General del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho Castro.“Me parece absurdo pretender distraer a los panameños, en un proceso sin pies ni cabeza que no cambiaría en nada la situación desastrosa en que viven miles de panameños”.

Según Camacho, “Quienes impulsan el proceso, están claramente desconectados de las prioridades del pueblo panameño. Al igual, que los ciudadanos del resto del país, los residentes del distrito capital, tienen otras preocupaciones: desempleo, crisis económica, costo de la vida y seguridad. Ellos, son conscientes de que sacar o no Fabrega, no resolverá, ni aliviara, esas que son sus principales preocupaciones”.

El político opositor, dijo que no le extrañó para nada, que la iniciativa arrancara con mucho entusiasmo, para luego caer aparatosamente. “Era de esperarse que los primeros días se recogiera una buena cantidad de firmas, ya que era obvio que los detractores del Alcalde, los que aspiran a remplazarlo y los que buscan cualquier tribuna política para promoverse, se unieran para recoger firmas. Pero también resultaba claro que la iniciativa se desinflaría, porque sacar a Fábrega no es la prioridad de un pueblo desesperado por los graves problemas sociales que le aquejan; además no demorarían en salir a relucir las verdaderas motivaciones que existen detrás de ella”.

“El endoso de MOVIN, la aspiración política del principal promotor y el apoyo de políticos y partidos que ya fracasaron en la Alcadía, le dieron el tiro de gracia, al agonizante proceso de revocatoria de mandato”.

Para Camacho, el proceso de revocatoria popular de mandato contra los Alcaldes, no tiene asidero en la Constitución Política. “Es diferente al caso, de los Representantes de corregimientos;, para ellos, la constitución sí establece la posibilidad de perder sus cargos por procesos de revocatoria de mandato”.

“Incluso, a mi criterio, viola la constitución política, la establecida revocatoria de mandado de Alcaldes y Representantes de Corregimientos, por parte de los partidos que los postularon. Su caso, no es el de los diputados, cuyas curules, según la carta magna, pertenecen a los partidos, destacó Luis Eduardo Camacho Castro; quien indicó que su opinión es título personal por que su partido no ha evaluado este tema de la revocatoria de Fábrega, ya que en Realizando Metas estamos más preocupados por los verdaderos problemas que aquejan a los panameños.

