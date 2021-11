Revulú por silla del Rommel dañada

Panamá- El empresario jamaiquino-panameño, Mayer Mizrachi, inicialmente negó que el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) lo haya denunciado por llevarse una silla dañada del estadio Rommel Fernández, el pasado 16 de noviembre, pero al final del día reconoció que sí dijeron que lo harían.

A través de sus redes sociales, Mizrachi aseguró que él demandará al comunicador social Mauricio Valenzuela por calumnia e injuria, así como también por daños y prejuicios.

El post que Mizrachi colgó en su cuenta de Twitter y que replicó o otras redes sociales, dice: "A mí no me ha denunciado nadie. Agárrate Prepucio Valenzuela que te voy a meter tu merecida demanda por calumnia e injuria y daños y prejuicios".

También dejó claro que ya es hora que alguien le ponga el freno "a estos chiquillos con agenda política" e incluso le recomendó a Valenzuela ir a llorarle plata "a la minera" para pagar la demanda que interpondrá contra él y la compañía que representa.

La situación en la que se está viendo involucrado Mizrachi surge luego de se divulgara un video de él llevándose la silla que ocupó la noche del martes en el estadio Rommel Fernández, durante el juego durante el cual la Selección Nacional de Panamá venció 2-1 a la de El Salvador.

Ese día Mizrachi subió varios post a sus redes sociales en los que señaló que la silla dañada era un amuleto de la suerte. "¡Mientras que no haya asiento en el G12 sección 404 Panamá siempre ganará!.

A través de sus redes Mayer también explicó que todas las sillas del Rommel se dañan, porque no les ponen la viga de soporte principal que debe estar dentro de la losa. "Yo consigo mis propios ventiladores y reparo, mis propias calles y arreglo mi propia silla. Métanme preso por resolver los problemas", recalcó.

Alegó que devolverá la silla arreglada y que cuando lo haga "no tendrán la humildad para retractarse ni las agallas para aplaudirme".

"Si yo no me llevo esa silla e investigo por mí mismo, porque no tenía silla (como muchos) y porque se dañó tan fácil cuando la pusieron, nadie se entera de este chanchullo", denunció.

En horas de la tarde de este jueves, Mike Vanegas, asesor Legal de Pandeportes, dijo a varios medios de comunicación, él interpondrá una denuncia penal contra Mizrachi por sustraer la silla del estadio. Ante esto, en uno de sus más recientes post en su cuenta de Twitter, Mizrachi reconoció que "La acción de Pandeportes es la correcta. Por más que me haya llevado una silla para repararla, es un delito y yo me atiendo a las consecuencias. Mi mensaje fue transmitido, aunque no surtirá ningún efecto". A la vez que agregó que "Ojalá viéramos esta brevedad e imparcialidad de justicia en todo".

El amuleto de la suerte la hizo de nuevo!!!

Mientras que no haya asiento en el G12 sección 404 Panamá siempre ganará!



Gracias @fepafut y la sele por darnos alegria, optimismo y unidad pic.twitter.com/p4vuH2uauH — Mayer Mizrachi (@Mayer) November 17, 2021

El puesto sin puesto que ahora tiene puesto es: EL PUESTO MALPUESTO

Hablando claro, gracias @fepafut por unificar este país cuando todo lo demás nos ha defraudado pic.twitter.com/wBF27hqVP9 — Mayer Mizrachi (@Mayer) November 17, 2021

La razón por la cual todas las sillas del Rommel se dañan es porque no les ponen la viga de soporte principal que debe estar dentro de la losa.



Yo consigo mis propios ventiladores y reparo, mis propias calles y arreglo mi propia silla. Métaname preso por resolver los problemas. pic.twitter.com/dfNJbJeldC — Mayer Mizrachi (@Mayer) November 18, 2021

La acción de Pandeportes es la correcta. Por más que me haya llevado una silla para repararla, es un delito y yo me atiendo a las consecuencias. Me mensaje fue transmitido, aunque no surtirá ningún efecto.



Ojalá viéramos esta brevedad e imparcialidad de justicia en todo. — Mayer Mizrachi (@Mayer) November 18, 2021