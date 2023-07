REY NASO VIOLÓ A SU SOBRINITA

"Yo no quería, tenía 12 años", dice víctima del Rey Naso. La chica que hoy tiene 19 años reveló que Reynaldo Alexis Santana, en el trono desde 2011, "intentó" violarla hasta en tres ocasiones y la amenazaba.

"Era familia, vivía detrás de nuestra casa. Cuando llegué de la escuela a la casa, me quité el uniforme, estaba sola y él me llamó. Confiaba en él porque era mi tío. Fui, pasó lo que pasó. Yo no quería, tenía 12 años", declaró la víctima.

Los hechos sucedieron en una localidad de la comarca Naso en 2016, cuando la víctima tenía 12 años.

Reynaldo Alexis Santana fue condenado a 5 años de prisión por violar a una menor y ahora los líderes de ese pueblo originario debaten si es o no destronado.

El tribunal admitió la solicitud del reemplazo de pena por trabajo comunitario. La decisión la tomará el próximo 3 de agosto un juez de cumplimiento.

El Consejo de la Comarca Naso se reunirá hoy para definir el futuro del aún rey, según dijo a EFE el presidente del consejo indígena, Ignacio Bonilla Torres.

