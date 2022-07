Ricardo Santos califica de “discriminación” atropello en Horconcitos

Ricardo Santos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional de Diputados, manifestó su repudio al atropello contra dos jóvenes indígenas en el sector de Horconcito, en el oriente de la Provincia de Chiriquí donde continúa la protesta de los pueblos originarios.

LEE TAMBIÉN: Coordinadora Indígena rechaza atropello brutal en Horconcitos

Publicidad

“No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia este atropello a nuestro pueblo, ellos no son animales, son seres humanos, son seres dignos que están luchando por reivindicaciones para todo el país, lo ocurrido con el atropello a estos dos jóvenes, es una muestra más de la discriminación contra nuestra gente”, destacó Santos.

“Le pido al Presidente de la República Laurentino Cortizo, con todo respeto, que ponga su mejor voluntad en la mesa del diálogo y que se llegue a cuerdos urgentes sobre la demanda social del pueblo panameño, y evitemos que sigan las acciones de calle que puede generar en un grave enfrentamiento de pueblo contra pueblo”, advirtió el Diputado.

Manifestó que lo ocurrido en Horconcito no puede quedar en el ambiente como un incidente más en medio de esta protesta popular, y solicitó a la Defensoría del Pueblo tener una mayor presencia en los puntos de conflicto para que no se repitan estos actos violentos y discriminatorios.

“Exigimos una investigación exhaustiva, que se haga justicia y que no se permita que ocurran nuevos incidentes lamentables como este, no podemos seguir dilatando este diálogo, no podemos empantanarnos en discursos ideológicos y en una lucha de clase, hay que dar respuesta ya al clamor del pueblo”, concluyó el dirigente político originario.

Contenido Premium: 0