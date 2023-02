RM: al gobierno le faltan Fidanques y Toledanos

El candidato presidencial Ricardo Martinelli dijo ante las bases de Cambio Democrático (CD) reunidas en Penonomé, que el gobierno no ha tenido los suficientes "Fidanques y Toledanos" para resolver el conflicto que mantiene con Minera Panamá.

"RM" dejó entrever que no se concreta un acuerdo, porque están haciendo negocios...allí hay una empresa...que tienen en el medio para cobrar la coima y eso no lo podemos permitir aquí en Penonomé, ni en Panamá, ni en la Bolsa de Valores de Canadá.

“De esa plata que la empresa tiene que pagar, porque sí tiene que pagar, porque no está pagando lo suficiente, va a salir la beca para todos los que quieran estudiar en las universidades en Panamá, porque la plata del pueblo es para el pueblo y no hay mejor forma de invertirla que en la educación”, dijo Martinelli.

La mina ha representado una fuente de empleos para muchos jóvenes de los distritos de La Pintada y Penonomé, lugar donde Martinelli estuvo conversando con los miembros de CD para pedirle su voto para Derick Echeverría y Nadine González para las secretarías de la Juventud y la Mujer del CD, respectivamente.

"El Loco" destacó que antes éramos felices y no lo sabíamos, pero ahora cada vez que recorro el país veo la cantidad de problemas, la cantidad de quejas, cosas que se deben hacer bien y se hacen mal. Este es un país rico que no debería tener pobres...es un país de gente buena que no le dan la oportunidad.

Martinelli planteó que con la omisión de los últimos gobiernos en políticas educativas le han truncado los sueños a los niños, “porque no le dan la computadora que le quitaron, la mochila, los libros y las cremas nutricionales; no les ayudan en nada, porque prefieren es robarse la plata”.

Durante el encuentro, Martinelli también abogó por un cambio en el sistema político actual y la eliminación del clientelismo, mecanismo bajo el cual “dependemos de un gobierno fuerte, teniendo un pueblo débil, cuando debe ser todo lo contrario”.

Durante el evento político, el político sostuvo que es un hecho de que no quieren que vaya a las elecciones, porque no quieren que le ayude a cambiar la vida al pueblo.

