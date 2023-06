RM ALERTA A OBSERVADORES INTERNACIONALES Y PROMETE PAZ Y AMOR A ADVERSARIOS

Ricardo Martinelli se convirtió en el primer candidato a la Presidencia de Panamá, luego de triunfar en las primarias de Realizando Metas (RM).

En su primer discurso como candidato formal, Martinelli alertó a los observadores internacionales del intento de impedir su candidatura, prometió un mejor futuro a los panameños y ofreció gobernar hasta con sus adversarios.

"No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar el voto de la mayoría en Panamá… Le tienen terror a la voluntad popular", expresó "El Loco" ante seguidores que aplaudían a rabiar.

¡A los del gobierno les digo que las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales!. sostuvo el candidato, advirtiendo que tendrán que "matarlo" para impedir que corra en el 2024

Martinelli alegó confiar en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y que se reconozca su fuero para competir con sus adversarios en igualdad de condiciones y que se respete la democracia…no pido más que eso y que sea el pueblo el que decida en las urnas,.

¡Vamos a ganar… vamos a gobernar con el pueblo! incluyendo -escuchen- hasta con mis adversarios políticos para retornar al éxito del pasado, sin egoísmos, ni revanchismo, para lograr un Panamá grande y próspero.

No voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño, porque no hay momento para mirar por el retrovisor...el país no está en condiciones de perder tiempo como ha ocurrido en los últimos nueve años...hay que trabajar y dejar la vagancia que congela las esperanzas del pueblo, sentenció.

