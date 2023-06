RM alerta sobre fallo para complacer a candidato fracasado

El candidato presidencial favorito para las elecciones del 2024, Ricardo Martinelli denunció que mañana se le pretende condenar en el caso de New Business para tratar de "joderlo".

De ser cierto eso, la jueza Baloisa Marquínez dictaría sentencia en apenas 15 días hábiles en un caso complejo que involucra transacciones con casi 15 bancos y en los que están pendientes recursos de nulidad.

"Ya todo el mundo me ha dicho que viene bajando un fallo injusto, ilegal e inmoral al no haber prueba alguna de delitos cometidos. Pero NO me van a parar. Seguiré peleando porque tengo a Dios y mi pueblo de mi lado y seré el próximo Presidente de Panamá", expresó Martinelli.

El candidato de Realizando Metas dijo que Baloisa Marquínez, es parte de una moledora perseguidora y aunque quedó demostrado en el juicio que no hubo nada ilegal en la compra de EPASA sacaran un fallo en su contra; para complacer al candidato fracasado del gobierno", pero advirtió que seguirá peleando, porque el pueblo así lo necesita.

