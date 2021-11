RM: Hay que unir a Panamá para salir de la grave crisis

Fresco de su aplastante victoria judicial en el caso Pinchazos, y visiblemente emocionado, el expresidente Ricardo Martinelli pidió al mandatario Laurentino Cortizo a fomentar la unidad nacional, a los panameños a que depongan sus diferencias, y al gobierno de Estados Unidos un gesto humanitario para con sus hijos, quienes se alistan a enfrentar la justicia de ese país.

Martinelli señaló que lo más importante actualmente en el país es combatir la difícil crisis económica que ha desatado la pandemia de Covid-19.

"Le pido Presidente Cortizo, una a Panamá. Deje las peleas a un lado. La política es en el 2024. Ahora mismo lo que necesitamos todos es jalar esta carreta para que haya trabajo, para que haya progreso, para que todos los panameños estemos unidos y podamos salir adelante porque las empresas y los panameños la están pasando muy mal", expresó Martinelli ante las cámaras de Nex Noticias.

"Y les pido a Panamá que nos unamos todos. Dejemos las peleas a un lado. Construyamos todos un mejor país, dejemos la persecución política a un lado. Trabajemos con este y con cualquier gobierno para que salgamos todos de este marasmo que ha dejado el Covid 19, que ha dejado mucho desempleo, mucho desasosiego, mucha pobreza".

Martinelli reconoció haber sufrido mucho por los abusos y la arbitrariedad con la que se impulsó el caso "Pinchazos" en su contra. Fue juzgado 2 veces sin ser imputado, se le irrespetó el principio de especialidad bajo el cual fue extraditado de Estados Unidos a Panamá, entre muchos otros atropellos.

"A mí ni siquiera me imputaron, por favor, a todo el que lleven a un juzgado, antes de acusar a una persona, por favor impútenla, no pueden saltarse ese proceso, es el pilar fundamental del sistema penal acusatorio que tenemos nosotros", imploró el exmandatario.

Sobre la próxima extradición a Estados Unidos de sus dos hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, el expresidente manifestó que prefiere que ambos enfrenten a la justicia de ese país. Agregó que sus enemigos políticos les montaron casos en Estados Unidos al igual que hicieron con él. Pero además, hizo una petición a ese gobierno.

"Ahí tienen a mis pobres hijos, metidos (en la cárcel) por culpa de esos señores, y quiero hacer un llamado muy en especial al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada americana específicamente. Yo quisiera que por favor como un gesto humanitario que mis dos hijos se vayan juntos, no por separado. Yo he hecho mucho por los Estados Unidos y yo voy a ser presidente. No les pido más nada".

Miedo, culillo, frulo, pánico y pavor

Martinelli lamentó que a pesar de que la justicia ha demostrado su inocencia dos veces, aún se intenta inhabilitarlo para correr en las elecciones de 2024.

"Yo no creo que deberían tener miedo... A mí me están inventando otros procesos. me están inventando 2 procesos más, y vendrán quien sabe 20 más, porque no solo me tiene miedo, me tienen culillo, frulo, pánico", advirtió.

"El pánico y el pavor se lo tienen que tener a los panameños en las urnas en el 2024, a los panameños que tienen que darles la cara, prometiéndoles lo que van a cumplir, no babosadas".

"Hay que devolverle a Panamá la esperanza, el trabajo y mucho chen chen y billete en el bolsillo, mucho trabajo, pero no podemos estar así, que porque yo soy un contendiente me inventan un proceso".

"Me quieren violar la especialidad, porque no les importa la ley, y si no les importa la ley conmigo, nadie va a venir a invertir a este país y lo que necesitamos aqui es inversión extranjera para que haya trabajo, para que el gobierno pueda cobrar impuestos y para que hayan muchas obras", insistió.

"Estos señores son unos malos perdedores. Vamos a las urnas señores, vamos a las urnas en mayo de 2024. Si eso es a lo que le tienen miedo, al voto del pueblo, están jodidos, están perdidos, porque si no corro yo, va a correr otro que va a ganar, y no van a ser ustedes. Por favor, unamos el país, arreglemos la justicia, construyamos un mejor Panamá, démosles una mejor calidad de vida a los panameños, y saquemos a esos fiscales corruptos que a sabiendas de que esto estaba mal, siguieron un caso".

Hay que limpiar el sistema judicial

"No gané yo, ganó Panamá, ganó la justicia, aunque tardía, ganó", dijo reflexionando sobre su lucha. "Siete años de tortura, una vez uno entra ahí en la moledora judicial, es dificilísimo salir. Hay que cambiar la justicia, un fiscal no puede, a sabiendas de que está haciendo algo indebido, seguir un caso. Los casos tienen que pararlos inmediatamente. Eso no debe ser. Deben perseguir el delito, pero no hacer el delito", expuso.

"Hay que darle las gracias a Dios y a San Miguel Arcángel, y le doy las gracias a mi madre (hace poco fallecida), y estoy seguro que algo ella tuvo que ver en esto, porque esto ha sido una labor titánica, esto ha sido casi imposible. Estoy seguro que a las juezas las debieron haber presionado, yo felicito a esas 3 juezas; como felicito a los 3 anteriores por haberse parado firmes como varones o como damas para enfrentarse a un sistema corrupto, un sistema que hace en base a la influencia política".

El abogado Alfredo Vallarino, del equipo de defensa de Martinelli, envió un mensaje al procurador de la Nación Encargado, Javier Caraballo, para que acabe con el abuso de los fiscales en el sistema penal acusatorio.

"Tú no puedes tener a fiscales de este tipo en el Ministerio Público. Y presidente, usted sabe el aprecio que le tengo señor presidente, le hablé del testigo protegido . Se han gastado 913,500 dólares en 87 meses, y el único trabajo de él fue cambiar su testimonio y tratar de vincular a Ricardo Martinelli", dijo. "Esa persona no solo tiene que ser despedida, tiene que enfrentar la justicia".

El expresidente afirmó que seguirá luchando no solo para volver a ser presidente, sino para dejar un legado: "Yo ya pronto estaré en una edad más avanzada, y quiero pasar como un estadista, no quiero pasar como un perseguidor como pasó el señor Varela, de ingrata recordación y que ha hecho tanto daño, a mí me ha hecho mucho daño. Pero ese señor no se atreve a ir a ningún lado, porque le dan pelonera, le entran a palo. A mí no, a mí me dan cariño, me tiran beso, se quieren tomar fotos".