RM: Panamá es una bomba de tiempo y estado fallido

El candidato presidencial que encabeza las preferencias para las elecciones de 2024, Ricardo Martinelli advirtió que Panamá se ha convertido en una bomba de tiempo que pronto estallará, si no entra en acción un gran acuerdo nacional para hacer cambios profundos al sistema político, que ya está "caduco".

Martinelli lanzó esta alerta en una entrevista dada al canal RT, señalando que las recientes protestas anti minería que se extendieron por más de un mes, fueron una antesala de lo que podría pasar si no se une el país para resolver sus problemas más apremiantes.

"Panamá es una bomba de tiempo por el sistema actual que tenemos de gobierno y de la estructura política de Panamá, que no funciona", dijo Martinelli.

"Tenemos que cambiar esto desde adentro, ya sea con una nueva Constitución o hacer cambios íntegros de muchas instituciones".

"La forma como hemos conducido el gobierno, y me incluyo, no es que me estoy exonerando, hemos cometido errores y tenemos un Estado fallido, un Estado que no funciona y hay que hacer un gran acuerdo nacional entre todos los panameños, un gobierno de unidad nacional para poder hacer los cambios entre todos de forma armónica y democrática", sostuvo.

Sobre las protestas que culminaron con la derogación de la Ley 406 del contrato con Minera Panamá, RM declaró que estas se dieron por un cúmulo de frustraciones del pueblo y de los pésimos gobiernos.

Eso, aunado a que el contrato minero estuvo "mal hecho", que la empresa minera no promovió su actividad de la manera correcta ante los panameños, y que el contrato fue aprobado a la carrera, sin debate ni consultas, sirvió para que el pueblo demostrara su voluntad en las calles.

Agregó que será el próximo gobierno el que tenga que resolver el tema del arbitraje con la minera en Miami, pero que este gobierno actual no tiene la credibilidad para hacerlo.

El exmandatario también alertó sobre el nuevo proceso judicial amañado que está enfrentando, impulsado por dos administraciones gubernamentales consecutivas para tratar de inhabilitarlo y que no corra en las elecciones de 2024, a pesar de que es el amplio favorito.

