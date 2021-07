RM pide disculpas a Balbina

El exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal, quien ya fue declarado No Culpable en el juicio por el proceso "Pinchazos" y se ha visto forzado a enfrentar un doble juzgamiento por este caso, envió una carta donde pide disculpas a la excandidata presidencial Balbina Herrera y plantea dejar atrás -por el bien del país- cosas que nos dividen.

En su carta, Martinelli señaló: que "pese a que fui a un juicio en donde fui declarado no culpable de las acusaciones hechas en mi contra, me toca como ex gobernante solicitar disculpas a quienes se vieron afectados por hechos desconocidos por mí que pudieron haber ocurrido bajo mi mandato".

"En el proceso en que ambos nos hemos visto involucrados, pienso que todos hemos perdido, porque de una u otra forma hemos sido víctimas. Sufrí dos años de cárcel y toda mi familia ha sufrido persecución", redactó el exmandatario.

"...debo externar que en mi caso como exgobernante me toca destacar las buenas acciones de mi administración y lamentar los errores y acciones no correctas que se hayan cometido en ese periodo, a pesar de que solamente estuve en el edificio 150 del Consejo de Seguridad una sola vez en mi vida".

"El país necesita de todos ingeniera. He dicho que por el bien de los panameños debemos deponer nuestras diferencias y construir un gran acuerdo nacional que nos permita salir de esta crisis. Mis palabras van siempre acompañadas de hechos que demuestran mi sinceridad, por ello en nombre de mi administración le pido disculpas por cualquier acción de cualquier funcionario de mi gobierno que haya afectado su integridad y derechos humanos".

Contenido Premium: 0