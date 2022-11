RM: Rómulo tiene frulo, culillo y anda asustado

El exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli dijo ayer que Rómulo Roux no convoca a la convención de Cambio Democrático (C D), por razones simples: ¡tiene frulo, culillo, está asustado, porque no tiene carisma ni liderazgo.

Martinelli se reunió ayer con 15 diputados de la bancada del CD y destacó que la negativa de Rómulo Roux, de desarrollar las elecciones internas es una clara muestra de que sabe que perderá el control.

El también presidente de Realizando Metas tiene claro que cuando los comicios se realicen, la diputada Yanibel Ábrego, será la gran vencedora y nueva presidenta de Cambio Democrático.

"Apoyo a los diputados en la reconquista del CD en elecciones democráticas, que se han querido evitar, pero que eventualmente se deben hacer. Estoy seguro que la diputada Yanibel será la nueva presidenta del CD", agregó el empresario.

El exgobernante también comentó que si los 15 diputados en algún momento desean correr bajo el paraguas de Realizando Metas, lo pueden hacer.

Por otra parte, el expresidente precisó que Odebrecht es un caso fabricado en el que se ha excluido a una gran cantidad de personas. Su deseo es que se sepa la verdad y reiteró que en 2024 ganará la presidencia, con la gran meta de reconstruir el país y sacarlo de la crisis en la que se encuentra.

En tanto la diputada Yaniel Ábrego manifestó que lo que solicitan es que a partir del 25 de enero se realice la convención del partido con miras a elegir a una nueva directiva.

De acuerdo con Ábrego, una vez las primarias se desarrollen y gane, reafirmará su alianza con Ricardo Martinelli, con el objetivo de ganar la presidencia de la República.

Elecciones de RM tienen fecha

El partido "Realizando Metas" realizará el 4 de junio de 2023, las primarias para presidente de la república.

Para el 2 de julio 2023, serán las primarias para representantes de corregimiento, alcaldes y diputados.

Legalmente, las primarias son obligatorias para los partidos que tienen más de 100 mil electores.

Realizando Metas (RM) cuenta con 194,736, según el último informe del Tribunal Electoral.

