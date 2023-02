RM se acostumbró a la traición y que le roben sus socios

Ricardo Martinelli se confiesa un hombre cambiado, luego de haber pasado de la cumbre de la Presidencia al abismo de una cárcel. Más humilde y con menos manzanillos. Más consciente sobre si lo que tiene enfrente es un adulador o un amigo sincero. Y con un plan de volver a la presidencia de Panamá para terminar lo que le quedó inconcluso y enmendar los errores, incorporando a la juventud en la recuperación económica.

En el podcast de Oli Meza reveló que ya estaba "acostumbrado a la traición, a que me roben mis socios, a que la gente me haya rechazado, incluso familiares, y ahora me acepten, porque el panameño es muy conveniente. Cuando estás abajo te quieren joder y cuando estás arriba todo el mundo te quiere cepillar".

Publicidad

¿Cómo lo cambió la cárcel? "Me ha hecho entender más a la gente; simpatizo más con la gente. Veo cuando me están cepillando y cuando no me están cepillando. Cuando son sinceros o cuando no son sinceros".

Agrega que "uno aprende a conocer la miseria humana. La miseria humana aparece en todos los aspectos con la gente que menos tú te imaginas. Familia, amistades, vecinos, socios, compañeros de escuela.

"Lo único que no quiero es más manzanillos. A esos manzanillos hay que tirarles fleet. Todos son unos aduladores que están viendo a ver qué se llevan, qué lucran. Todos los gobiernos están llenos de manzanillos. Yo estaba lleno de manzanillos".

Contenido Premium: 0