RM: ¡Vamos de "culo" pa' l barranco!

El exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli advirtió que el "país va de culo para el barranco, porque el presidente (Laurentino Cortizo) no está gobernando y se está dejando llevar por los intereses de no sé quién".

El presidente del partido Realizando Metas recomendó que necesario hablar con los diferentes sectores del país, a fin de encontrar una solución a la situación complicada por la que atraviesa Panamá.

Publicidad

"Estamos mal, esto va de mal en peor, porque Cortizo no entiende. Recuperemos este país que no merece que los pobres estén más pobres, porque no se está haciendo un buen gobierno. La culpa será de él y no de Gaby Carrizo", concretizó.

Martinelli le pidió al presidente Cortizo tomar acciones para rescatar al país de la crisis que vive, en lugar de prestarse para la persecución política de la que es objeto.

A juicio del exgobernante, el jefe del Ejecutivo está pasando agachado en todo este proceso judicial que enfrenta nuevamente.

"Los primeros años de Gobierno, lo digo por experiencia propia, siempre le echan la culpa a otros de lo que pasa en el país. Ahora la culpa es de Cortizo. Insto al presidente que empiece a hacer un acuerdo nacional, porque el país se está yendo al traste", reiteró Martinelli.

En esta sentido, el también empresario dijo que hay personas interesadas en invertir en Panamá, pero cuando conocen las patrañas con la justicia de la que es víctima, desisten.

Las declaraciones de "El Loco" se dieron antes de iniciar el décimo día de juicio del caso pinchazos, donde la Fiscalía omitió unas 200 páginas que estaban dentro del primer cuadernillo que contiene la información vertida dentro del correo electrónico [email protected] que aporto cómo prueba el testigo protegido Ismael Pittí.