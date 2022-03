ROMÁN: NOS ELIMINAMOS HACE MUCHO TIEMPO

La eliminación de Panamá del Mundial ha generado una pugna entre exjugadores de la selección que fue a Rusia.

Román Torres ironizó expresando en redes: “no nos eliminamos ayer, nos eliminamos hace mucho tiempo”.

El ex capitán de la selección, se rebeló en contra de su ex compañero de equipo, Jaime Penedo, quien es asesor de la Fepafut, luego de la derrota ante EEUU.

El Mazinger dijo que "Penedo debió hacer más de lo que hizo. Él sabe cómo se juega una eliminatoria. Lo que pasó conmigo fue una injusticia, en el fútbol hay códigos, a veces pasan las cosas y nadie dice nada", expresó el futbolista en un live. En Twitter había escrito: "acepten las injusticias, que todo se equilibra al final".

El defensor, de 36 años, dijo que “no se necesita jugadores rápidos, ni nada... se necesita jugadores de experiencia, de jerarquía”. Allí está el caso de Costa Rica, con cuántos jugadores mayores de 35 años se metió ¡ah! Quién hizo el gol, Bryan (Ruiz). La experiencia, experiencia”.

A Román se le ofreció una convocatoria, pero Thomas Christiansen le aclaró que no sería titular fijo, lo que ofendió al zaguero central, que decidió rechazar la propuesta.

En la polémica entró Angie de Penedo, esposa del ex guardameta: "Román!! ¿Tú estabas esperando la eliminación? ¿Qué se equilibró? Tienes que explicar bien. Jaime no convoca jugadores y no es técnico, tiene criterio, personalidad . No te metas con Jaime, no hables de Jaime, no menciones a Jaime, que cuando lo haces, te metes conmigo y mis hijos. Al Mundial de Rusia no nos llevó un solo jugador, nos llevó un equipo", agregó.

