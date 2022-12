Rómulo busca eliminar la competencia en primarias

El Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático, en reunión extraordinaria de este miércoles 28 de diciembre de 2022 decidió abrir un proceso de expulsión contra la diputada Yanibel Abrego por colaborar en la promoción de Ricardo Martinelli, líder del partido Realizando Metas, siendo Secretaria de la Junta Directiva de CD.

La diputada Abrego manifestó que es una decisión temeraria y anti democrática del presidente del partido, Rómulo Roux quien, ante su falta de liderazgo busca eliminar la competencia en las próximas primarias presidenciales.

De acuerdo a la reunión realizada, en horas de mañana, utilizarán como pruebas los videos y fotos de reuniones en las que aparece Yanibel Abrego con Ricardo Martinelli y las declaraciones por ambos expresadas en las citadas reuniones.

¨No es un secreto y lo he manifestado, públicamente, que la bancada mayoritaria de CD, integrada por los 14 diputados apoyamos al líder Ricardo Martinelli, ex presidente del CD y que una vez gane la presidencia iremos en alianza con Realizando Metas y Ricardo Martinelli, quien le traerá oportunidades al pueblo panameño como ya lo hizo una vez¨.

¨Rómulo Roux no ha entendido que las bases, lideres y dirigentes no quieren ir con él como candidato presidencial ya que sería una derrota segura; por ello, piden nuevas elecciones no sólo de convencionales, sino la renovación de la actual Junta Directiva, servil a Roux¨, afirmó Abrego.

La reunión extraordinaria tuvo en agenda la admisibilidad o no de la solicitud del fiscal general del partido en base a la denuncia presentada por Agustín Shellhorn en contra de varios miembros del partido, así como la denuncia presentada al fiscal del CD por Rafael Ponce contra la diputada Yanibel Abrego.

¨Los intentos arbitrarios e ilegales de Rómulo Roux de expulsarnos del partido ya lo derrotamos una vez y lo volveremos a derrotar¨, finalizó Abrego.

