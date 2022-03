Rusia ataca con misiles a la capital de Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que las tropas rusas intensificaron el fuego de artillería en Ucrania, y lo calificó de un intento de obligar a su gobierno a hacer concesiones durante las conversaciones celebradas ayer.

Mientras caía la noche del lunes, los ataques con misiles y sirenas antiaéreas resonaban en la capital Kiev, y su segunda ciudad más grande, Járkiv. Se recomendó a los residentes ir a los refugios subterráneos.

Zelensky pide zona de exclusión aerea y adherirse a la UE

Zelensky instó a Occidente a considerar la posibilidad de imponer una zona de exclusión aérea contra los aviones rusos. Turquía invocó la Convención de Montreux y ahora ha cerrado los estrechos del Bósforo y los Dardanelos a todo el tráfico de buques de guerra rusos.

También es probable que las fuerzas ucranianas ya estén utilizando armas suministradas por EE. UU. y el Reino Unido, en particular sistemas de misiles antitanque y posiblemente Stingers.

El presidente Zelenskiy, firmó una solicitud para que la Unión Europea permita a Ucrania obtener la membresía inmediatamente bajo un procedimiento especial mientras se defiende de la invasión de las fuerzas rusas.

Embajador: Putin debe imitar a Hitler en el búnker

Por su parte, el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, dijo que si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones".

Kyslytsya comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolf Hitler.

"El curso de acción de Rusia es muy similar al que sus mentores del Tercer Reich emplearon en tierra ucraniana hace ochenta años", aseguró. "Si Putin quiere suicidarse, que haga como Hitler en el búnker".

En tanto, Putin, exigió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania como condiciones para terminar la guerra en ese país.

En tanto el futbolista ucrcaniano, Roman Zozulia afirmó que “esta guerra la vamos a ganar" al tiempo que lanzó una palabrota contra Putin.

“Ucrania y Rusia nunca han sido naciones hermanas, porque los hermanos no tratan de imponer su inferioridad y atar una soga al cuello. Siempre hemos sido un hueso en la garganta de los poderosos. En varios periodos históricos se buscó someter, dejar morir de hambre, perseguir, y matar por el derecho de hablar en nuestra lengua, expresar una opinión y buscar la independencia. Cuanto más apretaron; más fuertes salimos. Nunca sufrimos el síndrome de estocolmo”, expresó el futbolista.

