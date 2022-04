Sala Penal legaliza audios de "Euro 14" contra Fiscales

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizó el lunes una audiencia para legalizar lo dicho por el testigo protegido "Euro 14" contra un grupo de Fiscales denunciados por la exministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar.

Las expresiones fueron emitidas por en noviembre pasado por "Euro 14" en una audiencia pública del Juzgado Primero de Liquidación a cargo de la jueza Agueda Rentería Sánchez.

Ese día el testigo reveló atentados y amenazas de muerte, siembra de armas para ordenar detenciones ilegales, imputaciones falsas desde el Ministerio Público, acoso policial para conseguir incriminaciones contra políticos de la era de Ricardo Martinelli, uso ilegal de los recursos del Sistema de Protección Institucional (SPI) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Todo eso se daba bajo la coordinación del Consejo de Seguridad y la Procuraduría de la Nación bajo el gobierno varelista.

"Euro 14" relató cómo, en el gobierno de Varela, fue obligado a convertirse en testigo protegido bajo, tras una reunión en la Presidencia con el director del SPI, Eric Estrada, de la Procuradora Kenia Porcell y los altos cargos del Consejo de Seguridad con el objetivo de que falsamente mencionara una serie de nombres llamados de alto perfil, entre ellos Ricardo Martinelli, Mario Martinelli, Roberto Brin, Lucy Molinar, Guillermo Ferrufino, Félix Fernández, Pablo Ruiz Obregón y Gaby Btesh.

El testigo fue presionado a mencionar estos nombres, a pesar de que él advirtió al fiscal que ni siquiera los conocía a muchos, y que menos tuvo una relación con ellos.

Todo se judicializó a través de un acuerdo como testigo protegido en donde el presidente Juan Carlos Varela le ofreció a cambio un nombramiento en un consulado panameño en Estados Unidos, igualmente como lo hizo con Ismael Pitty para el caso de las escuchas, el cual perdieron los fiscales en dos juicios.

"Euro 14" coordinó su delación con el fiscal Nathaniel Murgas y el asistente del Consejo de Seguridad, Jacinto Gómez, pero nada de lo que le prometieron se cumplió y finalmente terminó siendo un perseguido por la estructura que montó Varela.

Fue preciso con las fechas y dijo que el viernes 14 de noviembre de 2014 miembros del Consejo de Seguridad pasaron a recogerme a mi oficina para llevarme a la Presidencia, dentro de ese carro que me llevaba estaba Jacinto Gómez.

“Cuando llego a la Presidencia, entró al salón que ellos me tenían preparado, me presentan a unas personas, muchos de ellos no los conocía. También estaba Eric Estrada, jefe del SPI; Jacinto Gómez; Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad; Rogelio Saltarín, y para mi sorpresa la que fue después Procuradora de la Nación, Kenia Porcell”.

“Allí me proponen que si yo coopero, me iban a enviar a Washington a trabajar en la embajada; además de que no me iban a investigar. El sábado 15 de noviembre de 2014, yo me trasladé por órdenes de ellos a la Fiscalía ente las 9 y 10 de la noche y me atendió el fiscal primero anticorrupción de ese entonces, era Nathaniel Murgas y la fiscal segunda anticorrupción, Liseth Chevarría. El asistente de los fiscales que me tomó las declaraciones, es el licenciado Adecio Mojica; él tiene conocimiento de todo”.

El fiscal Murgas decidió, después de tomarme declaraciones, que la información se tomará como una llamada anónima y le ponen fecha del día anterior, 14 de noviembre de 2014, ya que el día verdadero era sábado en horas de la noche.

El lunes 17 de noviembre de 2014, "Euro 14" dijo que fue visitado nuevamente en la oficina de su abogado por los miembros del SPI para decirle que le iban a asignar escoltas porque tenían información de que su cabeza tenía precio.

“Me asignan 4 unidades por turno y ellos empiezan a convivir conmigo en mi apartamento, tenían su cuarto asignado. El miércoles 19 de noviembre mi abogado recibió una llamada del fiscal Murgas donde me pedía ir en la noche a rendir una declaración como testigo protegido, porque no querían que se conociera quién iba a ser el testigo protegido”.

Antes de entrar a la fiscalía, Jacinto Gómez lo presionó para mencionar nombres de alto perfil. “Cuando llego al edificio Avesa, antes de entrar a la fiscalía, se montó en mi carro Jacinto Gómez, y estuvo una hora en mi carro. Primero me dijo que esperaran a que se fuera el abogado William Parodi, porque era ficha de Ricardo Martinelli. En ese momento que tuvimos me decía que recordara que lo que ellos querían era escuchar nombres de personas de alto perfil. Tras ello me suben al despacho de la fiscal segunda anticorrupción, todo cubierto en una sábana negra, allí estaban el fiscal Murgas, Mojica y detrás de ellos estaba Jacinto Gómez, por el Consejo de Seguridad”.

"Euro 14" dijo que declaró sus aportes, pero nada era suficiente para ellos; es decir, el Consejo de Seguridad. Fue allí que Gómez me dijo que necesitaban que yo mencionara los nombres que me habían mencionado en el carro. “Él me dice, te voy a proporcionar unos nombres y tú me vas a decir que si: Ricardo Martinelli, Mario Martinelli, Roberto Brin, a quien solo había visto de vez en cuando; Félix Fernández, Pablo Ruiz Obregón, Gaby Btesh, con quien no tengo nada, ni siquiera sabía que era el que alquilaba el edificio del PAN. Me dice menciona a Lucy Molinar en el caso de mochilas, les dije que ella nunca quiso ese programa de mochilas; se lo dije a Jacinto Gómez y al fiscal. Por último me dice, menciona a Guillermo Ferrufino, y les dije a ese si casi ni lo conozco”.

Allí me hicieron firmar el libro de testigo protegido con el nombre de Euro 14, “yo soy Euro 14”. El miércoles 19 de noviembre de 2014, me hicieron hacer una ampliación y el fiscal se trasladó a la oficina de mi abogado para hacerme esa ampliación, porque no querían que yo pisara el edificio Avesa, para hacerme unas preguntas relacionadas con empresas y contesté lo que yo sabía.

El 23 de enero de 2015, el Consejo de Seguridad me da permiso para viajar a la ciudad de Atlanta a una feria de negocios y 5 días después allanan mi apartamento con los SPI adentro. Me abren un proceso por posesión ilegal de armas, cuando se trataba de armas de los SPI que le había asignado Eric Estrada.

“Me sembraron las armas para hacerme daño, así actúan en el Consejo de Seguridad señora juez y por esto es que muchos abogados nunca denunciaron esto”, manifestó "Euro 14" denunciando que la Policía Nacional y la fiscalía estaban en componenda para este tipo de tratos.

Dijo que gracias a Dios tenía circuito cerrado en su apartamento para demostrar que era algo montado y que la procuradora Kenia Porcell, con sus los fiscales, se prestaron para eso.

"Euro 14" viajó el 3 de julio de 2015 y entró a Panamá por Costa Rica, y le prometen ponerle escoltas, pero ello no se cumple.

Una semana después, sufrió un atentado en el puente de Albrook a través de un motorizado que disparó contra su carro. Dijo que esto es muestra de que se daba un terrorismo en el Consejo de Seguridad en la era Varela.

Tras ello, se regresó a Estados Unidos y luego la fiscalía de Panamá emitió una alerta roja en su contra. Ello obligó a "Euro 14" a trasladarse a México y pedir ser declarado perseguido político a través de la ACNUR.

Mientras tanto, en Panamá su padre era presionado por el grupo de abogados conocidos como La Taquilla a que cambiara su abogado, además de “bajarse del bus” (entrega de dinero o coimas).

"Euro 14" accedió a la extorsión para conseguir fianza en los dos casos que tenía abiertos y poder regresar a Panamá.

El 28 de octubre de 2018, viajó a Panamá seguro de tener fianzas en sus investigaciones, pero en el aeropuerto de Tocumen lo esperaba la agente de la DIJ, llamada Damaris, con un oficio de captura por un nuevo caso que le abrieron.

“Tuve 6 meses detenido en la DIJ y la fiscal Sterling me presionaba para que fuera al Avesa y no me presté para eso. Aceptó la reunión, pero en la DIJ, finalmente se dio en la oficina del director de la DIJ, en donde participaron los fiscales Aurelio Vázquez, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Tania Sterling y David Cuevas. Me ofrecieron un acuerdo y me preguntaron que más tenía que aportar”

Lucy Molinar denunció en base lo dicho por "Euro 14" a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore, Nahaniel Murgas, Tania Sterling, Vielka Broce, Kenia Porcell, Eric Estrada, Jacinto Gómez, David Hidalgo y Rolando López,

En la audiencia de anteayer, la Sala Penal legalizó lo dicho por "Euro 14" y ahora falta legalizar los audios del Consejo de Gabinete cuando Varela le dijo a magistrados de la Corte que tenían que obligar a los Jueces a fallar a favor de los Fiscales.

