Sala Penal no admite recursos contra absolución de expresidente Martinelli

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por decisión mayoritaria, no admitió un recurso de de casación contra la decisión del Tribunal de Juicio que el 9 de agosto de 2019, que declaró no culpable al exmandatario Ricardo Martinelli en el caso pinchazos, pero se declaró no competente para conocer dos recursos de anulación.

Los recursos de anulación con causales concurrentes de casación fueron propuesto por el Ministerio Público y el abogado Rosendo Rivera; y el de de casación, propuesto por Carlos Herrera Morán.

Bajo la ponencia de la Magistrada Maribel Cornejo Batista, acompañada de la Magistrada Asunción Alonso Mojica, la Sala Penal decidió no admitir ninguno de los recursos. La magistrada María Eugenia López Arias no estuvo de acuerdo y presentó salvamento de voto.