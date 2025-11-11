San Miguelito reporta segunda muerte por dengue y reaparece la tosferina

La Dirección Regional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) de San Miguelito confirmó este lunes la segunda muerte por dengue del distrito.

Yaviletsy Centella, directora regional de San Miguelito, reveló que durante la semana 42 del año se han reportado en el país unos 2,404 casos de dengue.

La funcionaria señaló que con esta muerte en San Miguelito, el Minsa ya suma 22 muertes por dengue en todo el país.

Detalló que los corregimientos con mayor número de casos de dengue son Belisario Porras y Belisario Frías.

Sobre la fallecida, Centella dijo a Telemetro Reporta que se trata de una mujer de 51 años del corregimiento de Arnulfo Arias.

"La paciente debió tener dengue con signos de alarma, como dolor abdominal; para haber muerto, tuvo que pasar a ser un dengue grave con el compromiso de órganos y el sangrado", expresó.

En tanto, exhortó a la población a acudir a las instalaciones de salud cuando presenten síntomas de dengue.

Por otro lado, Centella reveló que fue detectada una mujer, de 46 años, con tosferina en San Miguelito.

Destacó que la paciente, quien reside en Tinajitas, en el corregimiento de Omar Torrijos, estuvo hospitalizada por tener varios signos de esta enfermedad, que ya estaba erradicada en el país.

Reiteró que el país se mantiene en alerta debido a que en la comarca Ngäbe Bugle se han reportado casos de tosferina; se registró una muerte. El brote se concentra principalmente en los corregimientos de Soloy y Emplanada de Chorcha, ubicados en el distrito de Besikó.

La tosferina, enfermedad respiratoria altamente contagiosa, afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en personas de todas las edades.