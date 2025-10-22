Sancionan ley que regula uso de sustancias en tratamientos estéticos
El presidente José Raúl Milino sancionó este martes la Ley 491 de 17 de octubre de 2025, que establece el marco normativo para el uso, la aplicación y la comercialización de sustancias modelantes y de relleno permitidas y no permitidas en tratamientos médicos-estéticos.
El objetivo de la ley es proteger la vida, la salud y la integridad física y psicológica de las personas, regulando el uso de sustancias inyectables como biopolímeros, polímeros y otras sustancias no biodegradables o permanentes utilizadas en tratamientos corporales y faciales.
El Ministerio de Salud expedirá el listado que contenga las sustancias permitidas, para uso médico-estético, a más tardar a los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.
Además, señala que solo los médicos idóneos especialistas en dermatología o cirugía plástica podrán aplicar las sustancias aprobadas por el Minsa. Los procedimientos solo deben realizarse en establecimientos públicos o privados autorizados por el Minsa.
En tanto, garantiza la atención médica y psicológica a quienes resulten afectadas por el uso de sustancias prohibidas.