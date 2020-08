Saúl: muy baja reactivación del sector construcción

Tras la reapertura de las obras públicas y privadas de construcción con avance significativo, el dirigente sindical Saúl Méndez afirmó que no abrieron todos los proyectos del sector privado.

El sindicalista indicó que los 9 proyectos privados que abrieron fue con muy poco personal entre (3, 4, 5 personas).

Publicidad

También dijo que no tiene una estimación de cuántos trabajadores de la construcción reinician labores en esos proyectos, toda vez el Ministerio de Salud no estableció la cantidad clara en la resolución. "Cuando abrieron los proyectos de infraestructura pública en la resolución aparecía la cantidad de trabajadores en esta ocasión no ha sido asi, van quedando esos huecos, no precisan en términos concretos".

Sin embargo, el secetario general del Suntracs, explicó que también se trata de proyectos que están en etapa final y se utilizan menos trabajadores.

Ante este escenario, Saúl Méndez dijo que es difícil un pronóstico claro de lo que será la actividad de la construcción después de la pandemia puesto que aún no se puede hablar de un "después de la pandemia", ya que siguen los contagios y los fallecidos son mayores.

Además señaló que el sector construcción desde el mes da marzo ya tenía problemas de contracción. Los empresarios construyeron a la libre y después no pudieron vender todo lo que construyeron y por otro lado el caso de las empresas que contratan con el Estado y no les pagan, lo que generó incluso proyectos que deberían tener trabajadores entre 500 a 600, solo tenían 20 o 40".