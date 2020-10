Â¡Se activaron las fiestas! Hay indignaciÃ³n

#WhatsAppCri Son fiestas, son celebraciones, pura demencia, esto es Panamá. Tamos activo.

Entre el centenar de reacciones a estas publicaciones está la de los usuarios que aseguran que la actitud y la decisión de participar o no en fiesta es individual.

​"Cada quien es dueño de sus actos cada quien es el que va a sufrir y cada quien busca su enfermedad nadie obliga a nadie a ir a esas fiestas. No se mortifiquen por personas ajenas a tu vida vivan su vida y dejen q las demás hagan un confley con la de ellos q a la hora q se infecten son solos y a la hora de morir solos se van"

Otros más sarcásticos indican que al COVID-19 le gusta eso, es decir la multitud y la falta de medidas.

"No pasa nada total si se mueren menos peste en Panamá", es otro de los mensajes mientras que uno más fuerte indica que "Si los ricos hacen sus fiestas xq el pobre no? Ya el pueblo se cansó de reprimenda.. A ninguno de ustedes se les ha nombrado jueces..."

Uno de los comentarios va en otra línea: "A esos son los que el vale digital les llega todos los meses .. Y en el interior dan bolsas de comida que no duran los 3 días… Ayy mi país". Y, en ese mismo orden, otro usuario afirmó: "Quítenle la ayuda social a todos los que incumplen y se acaba la jodienda con los irresponsables" mientras que alguien pidió: "0 vale, 0 bolsas, 0 visitas de médicos, 0 ayuda social! Estos no son tiempos de fiestas, hay gente muriendo por el COVID-19".

#SucesoCri El conductor alegó tener un problemas en las piernas que los llevó a no controlar los frenos del auto, pero los pescadores aseguran que ya se le había manifestado que la protesta sería por algunos minutos.https://t.co/BHvUw2cGu9 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 17, 2020

En una de las opiniones se menciona que: ".. Si murieran ellos solos no es nada... pero el poco que contagian sin haber estado allí... después cierran calles, y todo el mundo tiene la culpa menos ellos, y no tienen para comer, pero para las pintas si hayyy....tengo pena ajena.....".

"No soy de opinar sobre esto porque en realidad soy panameña de a pie igual que muchos aquí pero lo que me kbrea es que en donde esta la policía y el ministerio de salud para parar dicho parkin ahh pero si se dan la tarea de venir a las casas donde se hacen fiestas en familia y poco ruido a parar la música a sancionar y a llevarse a los supuestos infractores señores sera que en este bello País hay selección por el tipo de personas que viven allí??? O es que alla. Les tiran bala y les da miedo... igualdad para todos", dijo otra chica.

Uno de los mensajes que fue compartido por varios usuarios fue el que mencionó: "Falta de CULTURA, EDUCACIÓN Y EMPATIA... No se les puede exigir algo que ni en su vida, ni en bajada han tenido ...".

Otro afirma que todos en la celebración se encontraban felices y las unidades de la Policía Nacional que había en el área solo se limitar de lejos.