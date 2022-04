Se agrava la crisis laboral

La economía panameña crece, pero el empleo no. La expansión del Producto Interno Bruto (PIB) está siendo impulsada por su sector externo, concretamente las exportaciones de cobre de Minera Panamá y los mayores ingresos del Canal.

Pero la demanda interna sigue deprimida, con sectores claves como la construcción, comercio al por menor y turismo particularmente rezagados. El país experimenta crecimiento económico y crisis laboral a la vez. Más aún, hay indicios de que la crisis laboral se está agravando.

Dos indicadores dimensionan el fenómeno. Los 416 mil beneficiarios del Vale Digital (marzo 2022), porque no encuentran trabajo, dan fe de la crisis laboral. Y el hecho de que en el 2021 MITRADEL tramitó 40% menos contratos laborales que en el 2019, y los 36,753 contratos procesados por la entidad en enero-febrero 2022 son 47% inferiores a los 69,404 procesados en el mismo período del 2019, es síntoma de que la situación está empeorando.

Esto a su vez se está traduciendo en incertidumbre laboral, como lo demuestra el índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza estratégica con The Marketing Group. El ICCP de marzo 2022 muestra que 83% de los panameños se siente pesimista con respecto a sus posibilidades de encontrar un empleo en los próximos 6 meses. Este pesimismo se traduce a su vez en inhibición del consumo, que en el 2020 cayó en $600 millones mensuales.

El país lucha por recuperarse de la peor catástrofe laboral de su historia en el 2020, cuando el sector privado perdió a 364 mil trabajadores asalariados (42% del total) y a otros 284 mil (32%) se les suspendieron sus contratos. En el primer año de la pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos.

En el 2021, se recuperaron unos 156 mil de esos empleos perdidos, pero la economía no está generando nuevos empleos. La expansión laboral en pandemia y postpandemia ha estado en el sector público. Entre el 2019 y 2021 se perdieron unos 250 mil empleos formales del sector privado, incluyendo a los 42 mil trabajadores cuyos contratos fueron reactivados y luego desvinculados, al tiempo que se agregaron 71 mil funcionarios a la planilla estatal.

La crisis laboral que enfrentamos no es una crisis de “empleo”, es una crisis de “confianza”. SIN INVERSIÓN PRIVADA NO HABRÁ GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES (tal como lo están evidenciando las cifras de nuevos contratos laborales de MITRADEL). El complejo entorno socioeconómico alimenta la FALTA DE CONFIANZA para invertir en el país, con el consecuente impacto en la generación de empleo decente.

Casi un millón de personas reciben cada mes dinero del Estado

Si sumamos los 416 mil beneficiarios del Vale Digital, 365 mil funcionarios en la planilla estatal y 191 mil panameños que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas del MIDES (972 mil en total) implica que mensualmente casi un millón de personas reciben dinero del Gobierno, financiados a través de préstamos. Esto no es sostenible.

Generar empleos formales requiere confianza, inversión y consumo. No habrá inversión sin confianza, ni rentabilización de ésta sin consumo. La generación y sostenibilidad de los empleos dependerá de la capacidad para crear demanda interna. Esto requiere varias líneas de acción.

Ya el país no se encuentra en un Estado de Emergencia Sanitaria, sino Socioeconómica. Deben eliminarse las medidas impuestas para controlar el COVID, como están haciendo otros países como República Dominicana, en particular el uso de mascarillas, tarjeta de vacunación, QR, etc.

Inyectar liquidez y atraer inversiones

Urge inyectar liquidez al sector productivo, pagando deudas a proveedores, incluyendo $300 millones a contratistas de la construcción y $155 millones a proveedores industriales/agroindustriales, así como simplificando los trámites bancarios para el financiamiento comercial.

Finalmente, ante la descapitalización del sector privado nacional, se necesita atraer Inversión Extranjera Directa (IED). Panamá ha sido históricamente un destino favorito para la IED en la Región, pero ésta cayó 86% en el 2020 y 12.6% en el 2021. Hoy Costa Rica es el país que, proporcional a su economía, atrae la mayor cantidad de IED en el mundo.

La redacción del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá (la mayor IED en la historia del país, $6,700 millones) contribuye a la creación del clima de confianza, mientras que el reciente anuncio de la construcción de una planta de gas licuado en Colón, con una inversión superior a los $1,000 millones, es síntoma de esa confianza.

Crear confianza no es un acto, es un proceso. Sin confianza no habrá inversión, ni creación de empleos decentes.

