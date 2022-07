Se intensifican protestas en el país por desatención del gobierno

Las protestas continúan en las distintas provincias por el descontento social ante la falta de respuestas concretas por el Gobierno Nacional con relación a los temas de combustible, canasta básica, medicamentos y educación.

Los docentes, trabajadores, productores, transportistas y otros gremios se han unido a la lucha a través de las marchas al ritmo de tamboritos, fuegos artificiales y consigas en contra del Gobierno Nacional ante la inacción a los problemas sociales, económicos y otros que enfrenta diariamente la población.



En la ciudad capital, Veraguas, Chiriquí, Coclé y otras provincias, los educadores y otras agrupaciones se han tomado las calles y la vía Interamericana. En algunas poblaciones han puesto la olla común para departir con los manifestantes.



Luis Arturo Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores de Veraguas y de Alianza Nacional Por Los Derechos de los Pueblos Organizados (ANADEPO), aclaró que no han tenido contacto con los representantes del Gobierno Nacional, a fin de restablecer la mesa de diálogo.

Advirtió que la lucha continúa y que más grupos como los transportistas se han unido. No saldremos de las calles ni levantaremos la huelga hasta que haya respuestas sobre el congelamiento del precio de combustible y otras reclamaciones.

"No permitirán que grupos no organizados quieran dividir y se tomen la lucha", indicó.

LLamado al diálogo

En tanto, el Gobierno Nacional, a través de un comunicado de la Presidencia de la República, reiteramos la importancia de la educación de los estudiantes, clave para el desarrollo y futuro de la Patria.

Igualmente, hicieron un llamado para que se retome el diálogo y se eviten mayores afectaciones en el proceso enseñanza y aprendizaje de más de 800,000 alumnos del país.

