Se llevan a Kenny Man por insultar al presidente Cortizo

Panamá- El artista de género urbano , Kenny Man fue aprehendido esta madrugada por agentes de la Dirección de Invesgación Judicial (DIJ), a través de una diligencia de allanamiento, en una residencia ubicada en Don Bosco.

Kenny Man inicialmente recibió una citación por parte de las autoridades y posteriormente fue conducido por el presunto delito contra la Administración Pública (Apología del Delito).

El cantante, a través de sus redes sociales, posteó varios mensajes donde expresó su molestia con el mandatario Laurentino Cortizo, por los distintos escándalos que se han presentado durante la pandemia de Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso hizo varios post en los que mencionaba que el mandatario de Panamá no estaba haciendo las cosas bien.

"Ok. Vamos de nuevo, para que no digan después que estoy incitando a la violencia este poco de llorones nacidos en el 2000. La persona que ven aquí es... Si lo ves en la calle, dale la mano y nunca por la mente te pase insultarlo, no le digas nada malo y dile que le deseas lo mejor, aunque por dentro no pares de desearle algo no tan bueno Solo díganle Omar Torrijos estaría orgulloso de ti", dijo.

Kenny Man antes de su detención reconoció que emitió estos mensajes en medio de la ira y molestias, y que uno no debe actuar con la mente caliente. Dijo que enfrentará la justicia junto con sus abogados.

