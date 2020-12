Se nos fue el "camarada" Ramiro

El exmiembro del CEN del PRD y líder de la "Tendencia", Ramiro Vásquez Chambonnet murió ayer a las 7:45 a.m. Un cáncer venció al viejo dirigente revolucionario que el 5 de noviembre cumplió 78 años.

Ha partido Ramiro. Si, Ramiro, a secas, Ramiro Vásquez Chambonet. El amigo, el compañero, el militante, el tipo jodido, afable, en fin, combatiente de las mil facetas; brillante en sus análisis, el de la “buena muela” y las más amplias relaciones; el que desde los 16 años de edad integró las filas de los luchadores sociales panameños, y en las que le corresponde una admirable cuota de aporte, con sus altas y sus bajas, con sus defectos y virtudes, con su conducta de revolucionario y su sencillez de humano... y por lo mismo ampliamente conocido, destacó Julio Bermúdez Valdés en un artículo sobre el perredista.

"Nadie, incluido sus detractores, podrán negar la gran capacidad política de este hombre que dedicó su vida a dos objetivos concretos, la lucha panameña por su soberanía y a la organización por los derechos sociales y políticos de las mayorías.

Nacido el 5 de noviembre de 1942, integró una generación panameña y regional desprendida que estelarizó dotes de organizador, reclutador y dirigente desde finales de los años 50 del siglo XX, y en la que dirigió un destacamento juvenil vinculado a la clase obrera y los campesinos, integrando y viviendo la clandestinidad del Partido del Pueblo, a donde lo llevó tempranamente el ingeniero Hugo Víctor.

En los días aciagos de la huelga bananera de 1963 tomó contacto con el general Omar Torrijos en hecho poco conocido: designado por el partido como parte del equipo que organizaba y dirigía la huelga, fue detenido por unidades de la entonces Guardia Nacional y llevado al cuartel de David, donde estaba el mayor Omar Torrijos, jefe de la zona. Torrijos lo increpó por su labor en forma drástica. Por varios minutos Ramiro lo escuchó en una sesión donde también estaba el jefe de los Cuerpos de Paz de EEUU. Al final, con el ímpetu de su juventud de esos años, le preguntó al militar : “¿ya terminó?, y aquel se le fue encima, detenido por los presentes. Ramiro fue devuelto a su celda, pero en la noche un guardia lo sacó y lo llevó a la parte de atrás del cuartel donde lo esperaba un militar delgado, de baja estatura, y quien lo invitó a subir a un auto que estaba en marcha. Ramiro dudó, pero el militar no llevaba armas, y le dijo: “Vamos Ramiro”. Subieron y por varios minutos no intercambiaron palabras. Al llegar a un restaurante, el suboficial le dijo: “Soy Manuel Antonio Noriega y vengo de parte de mi mayor Torrijos. El quiere que sepas que ambos, tú y él, buscan lo mismo, pero por distintas vías”. El encuentro marcó el inicio de una relación que no paró hasta la muerte de Torrijos.

La larga e intensa vida de Ramiro va a requerir de una intensa y larga biografía en los distintos escenarios donde actuó; de su militancia en las filas del Partido del Pueblo, hasta septiembre de 1974; de sus vínculos con la Revolución Cubana, y con una generación de líderes regionales; de su integración total al proceso Torrijista con la fundación de lo que históricamente se ha conocido como “La Tendencia”, decisiva en la formación del Partido Revolucionario Democrático donde alcanzó importantes grados de responsabilidad.

En fin, con su muerte nace la leyenda, de la que con seguridad surgirán muchos ángulos. Lo cierto es que desde los años 60 tanto en la Universidad de Panamá como en estructuras territoriales nacionales y en las filas gubernamentales, Ramiro fue una figura de influencia innegable.

Hijo de Ramiro Vásquez y María Luisa Chambonet, compartió su vida con la también luchadora María Virginia Ramírez. Deja una trayectoria que rastrear, hijos y nietos de afectos sostenidos y admiradores suyos. Amigos, muchos amigos, con algunos de los cuales celebró el pasado 5 de noviembre su cumpleaños 78. Hasta luego Ramiro.

Antonio Saldaña resalta que Ramiro. "El Flaco" o el "Comandante Chapayev", fue el único panameño graduado en el Kommunisticheski Soyuz Molodiozhi (Unión Comunista de la Juventud), allí conoció a su "partner"rJaime Bateman Cayón; quienes juntos forjaron sus ideales de lucha por sus respectivos pueblos.

El compañero Ramiro es por excelencia un patriota, el 10 de enero de 1964 se le ve -en representación de la juventud panameña- entregando la bandera desgarrada por los "zonians" al señor Presidente de la República y exigiendo la ruptura de relaciones con el "imperio del Potomac".(Foto histórica de los sucesos del enero de 1964).

Estudia periodismo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá y funda el histórico Frente de Reforma Universitario, grupo político estudiantil con el cual conquista la UEU y la gloriosa FEP.

Es un "conspirador" (A favor de los mejores intereses de la Patria y del pueblo) por eso abandona el anquilosado Partido del Pueblo y funda los Círculos Marxistas Leninistas a través de los cuales aglutina a poderosas organizaciones de masas (Cluco, Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá, Fenamude, Columnas Juveniles, FEP, Frente de Profesionales de distintas especialidades. Fue uno de los fundadores del periodico "Bayano".

El exministro José Raúl Mulino exclamó su despedida al amigo y sincero consejero. Diferencias y coincidencias muchas. Se lleva una época con él a la que sobrevivió con realismo y pragmatismo. ¡Buen viaje “ Camarada"!

Gerardo Berroa cuenta que en las largas "muelas" que tiraba con Ramiro le reveló que era nieto del soldado de la independencia Carlos A. Chambonnet, fallecido el 3 de diciembre de 1956. Las casualidades de la vida, Vásquez Chambonnet muere un día después -un 4 de diciembre- Los restos de su abuelo reposan en la tumba No.50 del cementerio Amador.

En una de sus últimas entrevistas con El Panamá América" en enero pasado, en ocasión de otro aniversario de la gesta de enero de 1964, Ramiro hizo un repaso de las luchas del país.

¿Dónde quedó ese sentimiento patriótico y los políticos de convicción?

Aquí hubo una invasión que dejó marca en gran parte de la sociedad. Los mismos esfuerzos que la sociedad hizo en la alternabilidad del poder, de creerse el discurso electoral y la debilidad estructural de los gobiernos defraudó a un pueblo que ha ido perdiendo la confianza, es un pueblo descreído, colmado de insatisfacciones, que se siente utilizado y es por eso que no responde. Es como si hubiera una indiferencia, un agotamiento, cualquiera convoca a una marcha y la gente no va. No es como en mi generación, sonaba un grito y se llenaba el parque, ya eso no existe.

¿Dónde quedaron las conquistas sociales de aquella época?

Claro que hay, no como se quisiera, porque nosotros dejamos inconclusa esa etapa, la invasión de Estados Unidos a Panamá destruyó el hilo conductor que seguía de manera natural, pero que también requería un nuevo pacto social. La generación nuestra cumplió su misión, las nuevas generaciones tienen que crear su propio proyecto humano y ojalá tenga continuidad con lo que fue aquella lucha.