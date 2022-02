¡Se ponchó...quiere ser dictador!

Hasta Frenadeso, el colectivo que más movilizaciones populares ha convocado en las últimas décadas, tildó de pichón de "dictador" al cantante-abogado Rubén Blades

Tras escuchar los avances de una entrevista al artista en "Radar", Frenadeso señaló que el "neoyorquino quiere que lo elijan dictador"...es como el "Fujimori neoyorquino".

Publicidad

Frenadeso que no deja títere con cabeza con sus ganchos de izquierda de su cuenta de Twitter, destaca que "desde New York sí se habla paja". Eso lo postean, porque sostienen que la propuesta del cantante, es "cerrar la Asamblea Nacional" si llega a la Presidencia y el Legislativo, no le aprueba sus proyectos.

¡Se ponchó...si gana no habrán ministerios, ni Asamblea. Gobernará solo, sin Consejo de Gabinete, ni diputados! cuestiona el colectivo de la izquierda panameña.

Para el abogado Antonio Saldaña, en lugar de las ñamerías políticas de cerrar la Asamblea y eliminar ministerios que propone el trasnochado Pedro Navaja, se debería promover el debate del recién creado Instituto de Planificación y Desarrollo.

Otro abogado: Guillermo Benítez Osorio sostiene que abordó la lectura de los recientes escritos de Blades, esperando una profundidad de análisis acorde con la historia de su imaginación crítica, pero solo encontró la superficial y común percepción de que el problema central que deberá resolver el gobernante elegido en 2024, es la corrupción pública y lo peor, que su resolución, sólo es dable subvirtiendo el orden constitucional.

Centrar la corrupción pública como el principal problema de #Panamá, no es solo una idea superficial sino, una forma de huida, es acomodarse al discurso político fácil, explica Benítez en un artículo en la publicación digital "El Periódico de Panamá".

El jurista sustenta que a Blades no le ocupa, por ejemplo, la corrupción privada, que de acuerdo con diversos estudios en América Latina, es muy superior a la pública tan solo medida con la evasión fiscal. Tampoco aborda la concentración de la riqueza; que deviene en una escandalosa desigualdad en la distribución del ingreso que nos ubica entre los 20 países más desiguales del mundo.

Blades precisa que, el clientelismo, es el principal obstáculo que deberán enfrentar los candidatos independientes a la presidencia y a la Asamblea Nacional, señalando que: “Nuestro gasto en planilla pública superará los $4,000 millones anuales y el pago de subsidios será mayor de $3,500 millones, dirigidos fundamentalmente a mantener al clientelismo político que sostiene a la partidocracia política.”

Pero Benítez le explica que algunos de esos subsidios, como la red de oportunidades fueron impulsados por el propio Banco Mundial y el #FMI como mecanismos de mitigación de la pobreza causada por las medidas de ajuste estructural que impusieron en las décadas del 80 y 90 y que las mencionadas instituciones, así como la #CEPAL, han reconocido que los subsidios, dígase 120 a los 70, Ángel Guardián, de apoyo escolar, al tanque de gas, al transporte público, a la energía eléctrica, han mejorado las condiciones de vida de cientos de miles de panameños. No quisiera pensar que, en su gobierno, Pablo Pueblo perdería tales beneficios de naturaleza social, dado que, él los define como de naturaleza clientelar.

Rubén Blades prevé que, de ganar un independiente la presidencia, tendría a la Asamblea y a la Corte Suprema en contra, y no tendría el apoyo de los que no votaron a su favor, y se pregunta cómo enfrentar tales condiciones: “Eliminándolas desde el Ejecutivo, -dice- tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremos que parezcan sus argumentos, para poder cumplir con su tarea.”

Ante esto Guillermo Benítez cuestiona que un hombre que presume de sus estudios de Derecho en #Harvard, no busque alternativas políticas en el marco constitucional, ni siquiera de reformas constitucionales, sino medidas autoritarias, un “revolcón dictatorial”

Desde la racionalidad poética, su imaginación crítica ha interpretado la realidad de forma genial, pero, desde la racionalidad política su interpretación de la realidad resulta perversa, es como ¡un poeta seducido por #Bukele!, concluye el abogado.