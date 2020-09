Se prende Curundú por desalojo de precaristas

Una decena de residentes del sector de Curundú cerró la calle en protesta del desalojo de familias que habían construido viviendas informarles en el popular barrio.

Los manifestantes lanzaron botellas y piedras a las unidades de la Policía Nacional que acudieron al sitio para despejar la vía y permitir el libre tránsito por el sector.

#SucesosCri ¡Se formó! Tensión en Curundú tras un desalojo. Algunas personas han cerrado calles. pic.twitter.com/WghS0R1SaM — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 11, 2020

Una de las dirigentes del lugar hizo un llamado al presidente Laurentino Cortizo tras afirmar que los desalojados no tenían hogar.

"Señor Presidente, estamos en pandemia. ¿Qué vamos hacer? No tenemos comida no tenemos dónde vivir?!, dijo la mujer haciendo referencia a las demás personas que se encuentran en la misma situación.

Más temprano se procedió a desalojo y las casas, de zinc fueron destruidas por las autoridades.

