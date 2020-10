Funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección (Sinaproc) están activados para su segundo fin de semana de vigilancia tras la reapertura de playas y ríos a nivel nacional.

Carlos Rumbo, director de este estamento de socorrismo, dijo que se espera para estos días de Fiestas Patrias una mayor afluencia de visitantes y bañistas a los balnearios y playas.

Recalcó que Sinaproc mantendrá vigilancia en las 27 áreas de cobertura, 24 playas y 3 ríos.

Explicó que como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Sinaproc verificará el cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los visitantes a estos sitios de recreación.

Serán estrictos en el acatamiento de las normas: distanciamiento, uso de mascarillas y otras. Añadió que está probibido libar licor por lo revisirán las neveras (coolers).

Rumbo expresó que "la población debe tomar conciencia. Hay reapertura de playas y ríos, pero no estamos en época de verano. Estamos en las condiciones climáticas más fuertes como parte de la temporada de invierno."

El director de Sinaproc apeló a la conciencia ciudadana para no tener que sancionar, pero, manifestó que el fin de semana pasado hubo 17 sancionados por no usar mascarilla y 3 por libar licor en playas. Las sanciones fueron aplicadas por Jueces de paz.