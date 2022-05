Se quemó con aceite para evitar que se prendiera la casa

Después de recibir cientos de mensajes en sus redes sociales, la modelo panameña Emigdielys Samaniego decidió compartir con sus seguidores y explicarles cómo fue que se quemó con el aceite, asegurando que ya está mejor.

Según detalló, estaba dando clases de la universidad y se llevó la computadora a la cocina para prepararse el desayuno, al terminar se fue a su cuarto, pero en su subconsciente pensó que había apagado la estufa, ya había pasado media hora.

“Al ir a la cocina vi que todo eso estaba prendido en fuego, y me puse a pensar estoy sola en casa, no puedo llamar a nadie, de aquí a que lleguen los bomberos esta vaina se va a prender... la paila era la que estaba prendida, entonces, o dejaba que se quemara la cocina o sacaba la paila como fuera y me quemaba un poco, entonces yo digo, que pase lo que tenga que pasar...”, afirmó la modelo.

Añadió que al tirar la paila logró siempre caerle algunas chispas del aceite y en la entrepierna sí la quemada fue más grande.

Por su amarga experiencia asegura que no volverá a cocinar más nunca, además de que no le gusta cocinar.

Agradeció a sus seguidores y amigos por sus mensajes, y para ella lo único malo de eso es que no se podrá volver a bañar hasta el próximo jueves, porque no se puede quitar ninguno de los parches médicos que le colocaron para ayudar a regenerar la piel.

