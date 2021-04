¡SE SALVÓ ARQUESIO!

El diputado del PRD y médico, Arquesio Arias fue declarado No Culpable por los delitos de violación sexual agravada en perjuicio de las hermanas L.Y.M.L y A.M.L., y de actos libidinosos agravados en perjuicio de L.Y.M.L. El pleno de la Corte Suprema de Justicia -que incluía a tres damas- emitió el veredicto de manera unánime.

En cuanto al delito de actos libidinosos agravados en perjuicio de A.M.L., luego de tres votaciones, el Tribunal no llegó a un voto mayoritario calificado (2/3 partes), para decidir la culpabilidad o no culpabilidad del diputado, y por ende no fue condenado.

Uno de los actos denunciados -el que respecta a la entonces menor A.M.L.- se dieron supuestamente el 15 de enero de 2018 y se denunciaron en la Personería Comarcal nueve meses después el 18 de septiembre de 2018.

La defensa basó su teoría del caso en que todo tiene su origen en el enemigo político que se generó el Dr. Arquesio Arias cuando ganó el 16 de septiembre del 2018 las primarias del PRD, derrotando a un tío de las dos denunciantes.

La decisión del Máximo Tribunal se basó en que no se logró probar la comisión del delito de actos libidinosos bajo ninguna modalidad y tampoco fue demostrado el delito de violación sexual en su modalidad agravada, debido a las graves inconsistencias.

Tras el fallo, ayer se dieron protestas en los predios de la Corte, donde enfurecidos manifestantes removieron vallas protectoras colocadas en los predios del Palacio Gil Ponce.

Los manifestantes desplegaron pancartas con fotos de los magistrados y la palabra "cómplices" y otra con la de "Arquesio Violador"