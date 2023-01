Se sientan a la mesa por seguridad y salud en carnaval

A la vuelta de la esquina ya están las celebraciones pueblerinas de los carnavales 2023 y son las autoridades municipales, Ministerio de Salud y la Policía Nacional en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, las que se reunieron este lunes para tratar los temas de las celebraciones del rey momo en este punto del país.

Samid Sandoval, alcalde de Santiago explicó que uno de los principales temas a discutir fue la seguridad de las personas que durante la fiesta de los carnavales se dan cita en esta ciudad que por costumbre tienen como escenario realizar las fiestas en La placita San Juan de Dios, lugar de preferencia para los culecos durante los carnales.

En Santiago, el capitán Luis Poyato de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional dijo que se coordinan con las autoridades realizar operativos viales tendientes a minimizar los accidentes y las violaciones al reglamento de tránsito igualmente evitar que en las vías y carreteras ocurran lamentables accidentes de tránsito.

Los estamentos de seguridad están coordinando las estrategias de control para los culecos en la Placita de Santiago con una férrea y estricta vigilancia policial, al igual que el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar el riesgo de contagio de covid 19 y otras enfermedades.

Las autoridades que coordinan estas fiestas de los carnavales después de dos años que se no hace prometen celebraciones muy diferentes, no solo con culecos o mojaderas con agua limpia, sino también con la presencia de princesas y presentaciones artísticas en tarima y también habrá un ambiente para las familias donde no habrá ventas de bebidas alcohólicas.

En tanto ya en Santiago se empieza sentir una ambiente carnestolendas acaparando la atención de muchas personas que aseguran estar listas para disfrutar de los carnavales en la placita San Juan de Dios.

