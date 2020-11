Se suman 579 casos positivos nuevos de COVID-19 y 14 defunciones

En Panamá se reportan 579 casos positivos nuevos de COVID-19 y 14 defunciones en las últimas horas, de acuerdo al informe epidemiológico del Ministerio de Salu (Minsa)

Con las nueva cifra, el acumulado de casos positivo se eleva a 134,915. y el total de fallecidos por el virus suma 2,720. El porcentaje de letalidad es de 2.0.

El Minsa informó que a la fecha se aplicaron 4,613 pruebas, para un porcentaje de positividad de 12.6%.

Los números muestran que se realizaron unas 2 mil pruebas menos que ayer domingo cuando se reportaron que se realizaron 6.482 test para detectar la enfermedad.

Los casos activos suman 19,630. En aislamiento domiciliario se reportan 18,986 personas, de los cuales 18,424 se encuentran en casa y 562 en hoteles. Los hospitalizados suman 664 y de ellos 529 se encuentran en sala y 115 en UCI.

En el mundo se registran 31,155,083 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 46,639,757 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,202,013 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.6%.

Se mantendrán operativos

Durante los días de asueto por Fiestas Patrias, el Ministerio de Salud (MINSA) por medio de los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT) mantendrán los operativos en playas y balnearios, así como las jornadas de trabajo por la lucha contra la COVID-19.

“No podemos bajar la guardia”, hay que seguir adelante en la lucha contra el virus, no queremos retroceder como ha sucedido en otros países con sistema de salud más robusto que el panameño, sostiene el ministro de Salud Luis Francisco Sucre.

Reiteró que hay que cuidar a los adultos mayores, evitar abrazarlos y por eso es necesario que los jóvenes eviten participar en actividades festivas, tales como bailes, “parking” y discotecas, así mismo. También es importante que no se pueden usar los mismos utensilios de comida. Cerca de un 30% de las personas contagiadas son asintomáticas y por eso la necesidad de reforzar las medidas.

El ministro Sucre insistió que así como lo han hecho hasta ahora miles de panameños, a todos nos toca acatar las medidas de bioseguridad dispuestas por el MINSA.

“Hay que mostrar respeto y amor por nuestros seres queridos; la mejor manera de hacerlo es quererlos y protegerlos, lo que se logra siguiendo las medidas de bioseguridad dispuestas, dijo el ministro.

El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, más ahora que las personas van a salir de sus casas. Mantener el lavado frecuente de manos, el uso de gel alcoholado o alcohol de manera frecuente, pero sobre todo mantener el distanciamiento social para evitar el contagio. Todas estas medidas hay que reforzarlas y preferiblemente, no salga de su casa en el caso de que no sea necesario.