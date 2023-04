Sech confiesa qué hace su dinero

Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, confesó que dar y ver feliz a su círculo cercano es una de las cosas que más lo satisfacen en la vida.

Le contamos que, “El Peluche” concedió una entrevista a "Alofoke Radio Show", de República Dominicana, donde mencionó algunos detalles de su vida actual, su carrera y hasta del amor.

Entre las cosas que señaló durante esta amena intervención fue que ya está en la recta final de su disco (Bienvenido al Bloke”, destacó que le fue muy difícil escoger los temas; ya tiene 19 elegidos.

Por otro lado, al ser consultado sobre qué hace con su dinero, señaló que compartirlo y darle felicidad a los demás, lo llena de alegría. Recordemos que, el artista le regaló tremendo carro a su amigo “El Tachi”, tras salir de prisión, esto para enseñarle que tenía otra oportunidad de seguir y darle duro a su carrera.

Destacó que también se da sus gustos, se compra sus carros y casas.

“Utilizo el dinero para ayudar a muchos, a los que quiero… Eso me hace muy feliz, ver a alguien sonreír por algo… Si me hace feliz, está bien”, manifestó Sech.

Pero hablando de regalos, comentó que carros y joyería es lo más “top” que le ha regalado a una chica. En esa misma línea, Sech mencionó que no está soltero, pues a él le gusta tener una relación “bajo perfil”; dijo que también ha recibido varios quemes, que le han servido para crear tremendos palos musicales, algunos no han visto la luz.

En tanto, al ser preguntado sobre las cualidades que lo hacen diferente en el género, ya que no es el prototipo de artistas que se vende actualmente (delgado, con músculos, etc); él confesó que no se trata de “cuadritos”, lo que hay que tener es talento.

“Creo que lo mío es una bendición de Dios y lo que pasó conmigo fue algo increíble. Los cuadraditos hay que tenerlos en la garganta y en la mano, componiendo”, sentenció el canalero.

También se mostró agradecido por las influencias que tuvieron artistas panameños para el desarrollo de su carrera, así como también el apoyo de Dímelo Flow, Arcángel, Bad Bunny, Justin Quiles, De La Ghetto, Daddy Yankee y Romeo Santos.

