A Sech le gusta plena de Shyno Gatillo

Al artista panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, demostró que no solo consume lo de afuera, pues está para apoyar a los suyos.

Le contamos que el miércoles, “El Peluche” subió en una historia de Instagram un video que le gustó del también panameño Shyno Gatillo.

El video es de la canción “Zaza”, que fue lanzado hace poco y está disponible en YouTube.

“Aushh” y algunos “emojis” y bandera de Panamá fue con lo que acompañó Sech su historia.

Por otro lado, Morales también dejó un gran mensaje en su red: “Sé exclusivo. No andes en todas partes, no desees a personas que cualquiera puede tener, no te asocies con cualquiera, no le des acceso a tu vida ni a tu energía a cualquiera que aparezca. Sé selectivo porque no todo el mundo tiene las mismas intenciones que tú”.

Sech apoyo artistas como El Tachi y Jorkan, este último se encuentra en Estados Unidos trabajando, se le ha visto con Dímelo Flow en el estudio.

