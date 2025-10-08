Nacional - 08/10/25 - 12:00 AM

Segunda etapa del gasoducto iniciará la tercera semana de noviembre

El proyecto de construcción del gasoducto avanza a buen ritmo; así lo dio a conocer el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.

Reiteró que la primera etapa, que consistió en acercarse al mercado para determinar el interés global de la obra, concluyó.

“La primera etapa fue acercarnos al mercado; eso lo hicimos en Panamá, en donde diversas empresas vinieron desde muy lejos para una reunión, lo que significa que hay intereses importantes sobre ese proyecto”, mencionó el administrador.

En tanto, señaló que la segunda etapa empezará la tercera semana de noviembre y consistirá en reunirse con cada una de las empresas interesadas para solventar cualquier duda.

“Luego de consolidar toda la información que las diversas empresas nos proporcionen, vamos a sacar un pliego para la precalificación final”, expresó.

El 18 de septiembre, el Canal de Panamá emitió un comunicado donde detalló que hay más de 40 empresas interesadas en el gasoducto, que abarcará 76 kilómetros y con un costo estimado entre los 4,000 y 5,000 millones de dólares.

