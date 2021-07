Seguridad de presidente asesinado estuvo varias veces en Colombia

La ex primera dama de Haití, Martine Moise, herida en el ataque, expresó que su esposo, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por mercenarios sin tener tiempo de decir una palabra y sugirió que el plan venía del bando contrario".

Ayer se conoció que el jefe de seguridad presidencial, Dimitri Hérard, había visitado varias veces Colombia en 2021, país de origen de los "mercenarios"

La policía arrestó a 20 de los 28 miembros del comando acusado de haber asesinado a Moisés, y confirmó que 18 de ellos son colombianos.

Dimitri Hérard viajó a Bogotá el 22 de mayo de 2021, días antes de que los mercenarios colombianos que habrían formado parte del comando que asesinó al presidente haitiano llegaran a Haití.

Un estudio del Center for Economic and Policy Research asegura que el presidente Moïse no confiaba en su jefe de seguridad, pues estaba al tanto de que Estados Unidos le tenía los ojos puestos, por su presunta relación con el tráfico de armas.

Nadie se explica cómo un grupo de mercenarios pudo entrar a la residencia presidencial, asesinar al primer mandatario con 12 tiros, saquear el lugar y dejar herida a su esposa, sin que ninguno de los miembros de su cuerpo de seguridad haya sufrido un rasguño.

La hermana de uno de los sospechosos fallecidos, Duberney Capador, dijo que éste fue contratado por una empresa de seguridad privada CTU Security, con el entendimiento de que brindaría protección a personas poderosas. en Haití.

La empresa tiene sede en Doral, un suburbio de Miami. CTU Security se registró en 2008 y figura como su presidente al venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera

Joseph Vincent, un haitiano-estadounidense detenido supuestamente afirmó que la trama fue orquestada por un extranjero llamado 'Mike'. También se supo que el escuadrón asesino se quedó en una casa recientemente desocupada por la política Magalie Habitant, una aparente aliada del presidente asesinado.

Tras el asesinato de Moïse, ha estallado una lucha de poder entre el primer ministro interino Claude Joseph y el primer ministro electo Ariel Henry.

El asesinato de Moïse se produjo solo un día después de que nombrara a Henry como el nuevo primer ministro, quien habría reemplazado a Joseph en cuestión de días.