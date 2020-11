Seis fallecidos y 738 casos positivos nuevos de COVID-19

Seis personas fallecieron por COVID-19 lo que aumenta a 2,706 la cifra de acumulados y se reportaron 738 casos positivos nuevos, para un total de 134,336 desde que se dio a conocer el primer caso en Panamá.

Las cifras fueron reveladas por el Ministerio de Salud en su informe epidemiológico diario en el que se indica que la letalidad es del 2.0 %. y el número de recuperados contabilizados es de 111,634 pacientes

El informe detalla que a las fecha se aplicaron 6,482 pruebas, para un porcentaje de positividad de 11.4% mientras que los casos activos suman 19,996.

De la totalidad de los casos, 19,327 personas se encuentran en aislamiento domiciliario, 8,765 se encuentran en casa y 562 en hoteles. Los hospitalizados suman 669 y de ellos 562 se encuentran en sala y 107 en UCI.

En el mundo se registran 30,907,934 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 46,196,087 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,197,194 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.6%.

Con el inicio del Mes de la Patria, el Ministerio de Salud (MINSA) recuerda a la población que cerca de un 30% de quienes padecen la COVID-19 son asintomáticos. Estas personas que no saben que padecen el virus, se convierten en transmisores.

Esta situación hace que para estas fechas sea necesario reforzar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y no olvidar los protocolos dispuestos para combatir la COVID-19.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reitera que toda la población está obligada a cuidarse, cada uno tiene que hacerlo reforzando las medidas de bioseguridad.

Lourdes Moreno, directora de Epidemiología del MINSA, insistió en que las personas asintomáticas en un alto porcentaje son jóvenes y son ellos los que luego transmiten el virus a los adultos mayores.

Según los reportes de epidemiología, aunque la mayor cantidad de casos se reportan entre las personas jóvenes, la mayoría de las defunciones o las repercusiones más graves, las tienen los adultos mayores.

Para estas fiestas patrias, recuerda que no se puede bajar la guardia por el contrario hay que reforzar las medidas. Toda persona debe hacer lo posible por mantenerse dentro de su burbuja familiar para evitar el contagio.

Para los que van a viajar al interior, tener presente que la burbuja familiar no se hace extensiva a primos, tíos, abuelos y otros. La conforman solamente las personas que conviven bajo el mismo techo.

El uso obligatorio y adecuado de la mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de alcohol o gel alcoholado, pero sobre todo mantener el distanciamiento físico son medidas que no se pueden olvidar. Cuando se sale de la burbuja familiar, todas las medidas deben mantenerse.