Senafront aumenta número de uniformados ante tensión en frontera tico-panameña

El mensaje que diera el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el pasado domingo a la nación, donde aseguraba suspender la propuesta de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional que sería pagado con un posible aumento de impuestos, cayó en oídos sordos ya que las protestas y cierres de vías en diferentes puntos de este país, como Paso Canoas se mantienen.

La frontera entre Panamá y Costa Rica sigue cerrada, de vallas, enormes murallas de tierra y gran cantidad de piedras, mantienen bloqueado el Paso entre ambas Naciones está vez muy cerca donde se ubica la Aduana Panameña.

El grupo de manifestantes que se mantienen dispersos en el área de Paso Canoas, pero muy anuentes a la situación han señalado que no abrirán el paso entre estos dos países hasta que el presidente Quesada no firme un documento donde plasme que ha desistido de recibir un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 1, 750 millones de dólares que sería pagado con el alza de impuestos a los ciudadanos Costarricense.

" El pasado domingo el presidente anunció que iríamos a un diálogo y que desistía de solicitar el préstamo de millones de dólares al FMI, pues no creemos en su palabra, los bloqueos van a seguir señor Quesada hasta que usted no firme un documento donde desista de esta absurda idea, que sólo nos endeudaria más y que tendríamos que pagar nosotros con el aumento de impuestos, más de lo que ya pagamos, pues no lo vamos a permitir don Quesada, de aquí no nos vamos mover y pedimos disculpas a nuestros hermanos panameños, pero es la única forma de que nuestra voz se escuche" expresó uno de los manifestantes.

Las autoridades municipales, unos seis alcaldes de la provincia de Puntarenas han mostrado su solidaridad a los manifestantes que se mantienen apostados en diferentes puntos del área Sur de Costa Rica cerca a la frontera panameña.