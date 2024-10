SEÑOR ALCALDE ACLAREME LA DUDA, NO QUERO DAR INFORMACIÓN INEXACTA

En los últimos días el tema de la austeridad y contención de los gastos del Municipio de Colón ha salido a la palestra como antesala a la celebración de las próximas festividades en honor a la patria, ““No hay dinero para la celebración de las Fiestas Patrias y para la colocación de Luces de Navidad” señaló usted durante la celebración del Consejo Municipal el pasado martes, al día siguiente dijo en Conferencia de prensa “habrá té, café, agua en las mañanas y eso es todo, pero vamos a honrar a la patria”.

A una pregunta hecha por este periodista, sobre el aumento del salario que usted se hizo y le hizo a sus allegados, ahora etiquetados en la estructura municipal como “gerentes” en una reforma al acuerdo municipal del presupuesto de esa institución, cuando a subienda que esto no se podía realizar debido a que el Municipio esta en una franca crisis económica, producto de que no recauda lo esperado, usted indicó “Yo creo que su información no es exacta señor periodista”, “solamente cinco funcionarios en el municipio tienen derecho a gasto de representación”, “yo estoy cobrado 7 mil dólares, el alcalde anterior cobraba 10,500 dólares”, fueron entre otras sus respuestas.

Efectivamente el alcalde anterior cobraba 3,500 de salarios, 3,500, de gastos de representación y otros 3,500 de gastos de movilización. Lo que no explica usted señor alcalde es que él aumento fue al salario Base de 3,500 a 7 mil y que como lo dice usted mismo , es usted uno de los cinco funcionarios que devengan gastos y continúa cobrando los 3,500 de representación y los otros 3,500 de movilización, dando un tota de 14 mil balboas al mes, si esto no es exacto sería bueno que explicara a la comunidad colonenses en medio de este gasto de contención ese aumento que se atribuyó y el de sus gerentes.

Y la cosa no queda ahí, sería bueno que la Autoridad del Canal de Panamá explicara por qué hasta el sábado 12 de octubre según la última actualización de la Planilla de esta institución en la pagina 251, aparece que usted Señor está devengando salario de esta empresa estatal por el orden de los 18, 597.17 dólares como práctico del Canal, función que no está ejerciendo o sì?

De mantenerse el cobro de este salario se estaría contraviniendo el fallo de la Corte Suprema de justicia del 18 de julio del 2024, que en su parte resolutiva declara Inconstitucional varios párrafos del artículo 72 de la Ley 37 del 2009 y que trata sobre los cobros de doble salario, por parte de funcionarios electos.

“Fui el primero, en hacer un sacrificio en la calidad de vida mía y de mi familia como una acción de compromiso con todos los que me eligieron como alcaldes, espero el apoyo y comprensión de todos los buenos colonenses”, dijo usted Señor alcalde en la Conferencia de Prensa.

Señor alcalde me queda la duda como residente de este distrito y sería maravilloso que usted me aclarara si “esta información no es exacta, me agradaría que me aclarara y aclarara a la comunidad colonense en general, para así dejar de dudar de su sacrificio desmedido por mejorar nuestro distrito, siempre con la verdad por delante”.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio